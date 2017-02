INFINITY WAR: Erster Teaser online

Es hat begonnen. Der unausweichliche Klimax, die Mutter aller Materialschlachten steht uns bevor. Als 2008 mit dem ersten Kapitel der „Iron Man“-Trilogie der Grundstein für das Marvel-Kinouniversum gelegt wurde, hätte wohl niemand gedacht, dass die ambitionierten Pläne der Marvel Studios tatsächlich zu einer so großen Erfolgsgeschichte werden würden. Im letzten Jahr erhielten die Freunde gepflegter Superhelden-Keilereien mit „Civil War“, dem dritten und vorerst letztem In„Captain America“-Film einen Ausblick auf die breit gefächerten Crossover, die inzwischen nicht nur auf Comicseiten, sondern endlich auch auf der Kinoleinwand möglich sind.

„Infinity War“, so der Titel des bevorstehenden, dritten „Avenger“-Films, wird allein in nackten Zahlen bereits sämtliche Rekordmarken seines erzählerischen Vorgängers zerschmettern. Schließlich werden die Avengers dieses Mal Seite an Seite mit ihren Raumfahrer-Kollegen, den „Guardian of the Galaxy“ gegen den sicheren Untergang des Universums in die Schlacht ziehen. Die Handlung wird sich dabei grob an der Comic-Saga „Infinity Gauntlet“ orientieren, in der Weltraum-Despot Thanos ,verkörpert von Josh Brolin nach der Macht der zuvor in allen bisherigen Filmen der Reihe eingeführten „Infinity Steine“ greift.

Ein erster, ausführlicher Teaser und Blick hinter die Kulissen sorgt bereits jetzt für eine Menge Vorfreude und setzt hohe Erwartungen. Auch, wenn die für die Regie verantwortlichen Russo-Brüder noch unter Beweis stellen müssen, dass Spannung und Charakterentwicklung bei einer so gewaltigen Armada starker Charaktere nicht noch mehr Federn lassen müssen, als bereits in „Civil War“.