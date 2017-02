NEU im FEBRUAR

Unsere HIGHLIGHTS des Monats FEBRUAR:

Elfen 14: Das Urteil der Grube

Splitter, ISBN 9783958392427, 14,80 EUR

Das geniale Konzept des Shared Universe hat sich bewährt: Mit jedem Band wechselnde Autoren- und Zeichner-Teams entwickeln stetig die fest konturierte Welt der „Elfen“ weiter und erwecken auf diese Weise ein faszinierendes Paralleluniversum zum Leben. Mit vollem Erfolg: Schon jetzt haben sich die „Elfen“ zu einem Mega-Bestseller entwickelt und sind auf dem besten Wege, ein Klassiker der Fantasy zu werden.

Ein Vertrag mit Gott

Carlsen, ISBN 9783551713827, 19,99 EUR

1978 legte Will Eisner mit „Vertrag mit Gott“ die erste erfolgreiche Graphic Novel vor und begründete damit ein neues literarisches Genre.

Dass „Ein Vertrag mit Gott“, die Geschichte eines jüdischen Migranten in New York, zu einem Klassiker wurde, liegt an der Zeitlosigkeit ihres Themas, der Authentizität der Geschichte und an der noch immer selten erreichten Qualität seiner grafischen Erzählkunst.

Sherlock Holmes 2: Das Zeichen der Vier

Piredda, ISBN 9783941279773, 19,95 EUR

Als ein anonymer Wohltäter die junge Mary Morstan mit Informationen über das Schicksal ihres vor Jahren verschollenen Vaters lockt, wendet sie sich an Sherlock Holmes. Zusammen mit Doktor Watson kommen sie dem exzentrischen Thaddeus Sholto und seinem Bruder Bartholomew auf die Spur. Es entwickelt sich eine Jagd kreuz und quer durch Londons verwinkelte Gassen, die in einer tollkühnen Verfolgung per Dampfboot über die nächtliche Themse gipfelt…

Star Wars Comics: Das Erwachen der Macht. Der offizielle Comic zum Kinofilm

Panini, ISBN 9783741602658, 14,99 EUR

Luke Skywalker ist verschwunden, das Wissen um die Existenz der Macht ging verloren und aus den Trümmern des Galaktischen Imperiums hat sich die First Order erhoben – eine neue, bösartige Organisation, die sich die Galaxis unterwerfen will. Die Fortsetzung der größten Space-Fantasy aller Zeiten erscheint jetzt als Comic-Adaption und gibt Fans die Möglichkeit, die faszinierende Story in einem anderen Medium zu genießen.

Marsupilami 7: Chiquito Paradiso

Carlsen, ISBN 9783551799074, 9,99 EUR

Der Urwald Palumbiens ist einer der gefährlichsten Orte des Planeten. Der König des Dschungels ist aber nicht der Löwe, sondern … das Marsupilami! Und das befindet in einer ziemlich verflixten Lage: Das Marsupilami-Weibchen und die Kleinen wurden ihrer Heimat entrissen! Das schwarzgelbe Wundertier begibt sich auf die Suche – bis in den Dschungel aus Beton und mit ziemlich chaotischen Gefährten!

Avatar – Der Herr der Elemente 15: Nord und Süd 2

Cross Cult, ISBN 9783959810258, 8,90 EUR

Nachdem er versucht hat, Katara und Sokka zu kidnappen, hinterlässt Gilak Hakoda eine gruselige Nachricht: „Schon bald wirst du die Wahrheit erkennen, Anführer!“ Dieses Versprechen lässt niemanden kalt – besonders nicht Katara, die dem Zusammenwachsen beider Stämme mit Skepsis gegenübersteht. Als Malina dann eine Partnerschaft mit der Firma von Toph Beifongs Vater verkündet, verkündet auch ihr Bruder etwas, das alle schockiert. Werden nun Kataras schlimmste Befürchtungen wahr?

Arthus Trivium 1: Die Engel von Nostradamus

Splitter, ISBN 9783958394247, 14,80 EUR

Nostradamus ist alt geworden und wird von Visionen geplagt. Der berühmte Arzt und Wahrsager des 16. Jahrhunderts lebt zurückgezogen in der Provence, doch seine drei Schüler Angulus Dante, Angelica Obscura und Arthus Trivium durchstreifen in seinem Auftrag das Land auf der Suche nach Rätseln, die weder Wissenschaft noch Religion zu lösen vermögen. Da erhält er eines Morgens ein mysteriöses Päckchen, das an ein Geheimnis aus seiner eigenen Vergangenheit appelliert. Nostradamus sieht sich unmittelbar bedroht – und von seinen Schülern kein Wort…

Corto Maltese 6 (farbig): In Sibirien

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337256, 29,80 EUR

Es beginnt in einem verträumten Innenhof in Venedig, und es endet in blutigen Machtkämpfen an der Grenze zwischen Sibirien und der Mandschurei. Nach der Oktoberrevolution 1918 ist eine ganze Weltgegend in Aufruhr. Zudem reist der legendäre Zarenschatz angeblich in einem Panzerzug durch die sibirischen Steppen.

Corto Maltese lässt sich von Rasputin und dem Geheimbund der Roten Laternen zu einem Überfall auf eben diesen Goldzug überreden. Doch dieses Mal bleibt er nicht der spöttische Beobachter, sondern gerät zwischen die Fronten…

Crissis Tagebücher 4: Die Frau ohne Gesicht

Popcom, ISBN 9783842018532, 16,00 EUR

Crissi trägt unverarbeitete Trauer mit sich rum, die sich langsam in Wut verwandelt. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und hofft, dass ein Urlaub mit ihrer Mutter hilft. Sie haben eine Rätseltour durch ein altes Herrenhaus gebucht! Genau das Richtige, um abzuschalten und ein Rätsel über die Frau ohne Gesicht zu lösen … oder?

Ice Age Chronicle of the Earth 1: Nunatak, die Eisinsel

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337058, 16,95 EUR

In der Eiswüste Nunatak wird die Mine Tarpa von der Außenwelt abgeschnitten, die Wintervorräte sind durch einen Unfall verloren gegangen. Der junge Takeru muss sich auf eine Odyssee durch das Eis begeben, um seine Kameraden zu retten. Seine einzige emotionale Stütze ist ein silberner Armreif, den ihm einst seine Mutter gab…

Ein fiktives Universum mit nie gesehenen Landschaften, kühnen Bauwerken, neuartigen Lebewesen – und einer dringlichen Botschaft an die heutige Menschheit.

Die Vier von der Baker Street 7: Die Moran-Affäre

Splitter, ISBN 9783868697087, 14,80 EUR

Billy, Charlie und Black Tom sind drei unzertrennliche Freunde, die sich im Londoner East End, einem echten Gaunerviertel, gemeinsam durchschlagen. Zum Glück können die drei auf den Schutz eines gewissen Sherlock Holmes zählen, der sie bisweilen als Straßenspione engagiert. Doch als Black Toms Freundin vor ihren Augen gekidnappt wird, müssen sie die von ihrem Mentor gelernten Tricks schnellstens in die Tat umsetzen. Dabei bekommen sie ganz unerwartet Hilfe von einem vierten kleinen Strolch.

Mark Millar Collection 2: Wolverine – Staatsfeind

Panini, ISBN 9783741600357, 29,99 EUR

Erzschurke Gorgon hat die Horden von Hydra mit den Ninja der Hand vereint und Wolverine unter seine Kontrolle gebracht. Seinem Meister völlig ergeben, schlägt Logan eine Schneise des Terrors durch S.H.I.E.L.D., Fantastic Four und X-Men, bis ein Freund sein Leben verliert. Und als er wieder zu Sinnen kommt, fängt das Gemetzel erst richtig an.

Millars legendäre Story erstmals komplett als Sammelband.

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle Februar-Novitäten:

ALL VERLAG

Bärenzahn 4: Amerika-Bomber

Yann, Alain Henriet

All, ISBN 9783926970824, 13,80 EUR

Die Überlebende 4: Das Ultimatum

Paul Gillon

All, ISBN 9783926970886, 13,80 EUR

Nuork 3: Alpha

Olivier Vatine

All, ISBN 9783926970862, 15,80 EUR

BOCOLA VERLAG

Tarzan: Die kompletten Russ Manning Strips 3: 1969 – 1970

Russ Manning

Bocola, ISBN 9783939625735, 22,90 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Elya 1: Die Nebel von Asceltis

Nicolas Jarry

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446479, 14,00 EUR

CARLSEN

Ein Vertrag mit Gott

Will Eisner

Carlsen, ISBN 9783551713827, 19,99 EUR

Marsupilami 7: Chiquito Paradiso

Stéphan Colman, André Franquin, Batem

Carlsen, ISBN 9783551799074, 9,99 EUR

Okko 5: Das Buch der Leere

Hub

Carlsen, ISBN 9783551767998, 19,90 EUR

XIII 24: Das Erbe des Jason Mac Lane

Yves Sente, Iouri Jigounov

Carlsen, ISBN 9783551719409, 12,00 EUR

CROSS CULT

Avatar – Der Herr der Elemente 15: Nord und Süd 2

Gene Luen Yang, Gurihiru

Cross Cult, ISBN 9783959810258, 8,90 EUR

Star Trek Comic 14 – Die Neue Zeit 8: Qs Schachzug

Tony Shasteen, Mike Johnson

Cross Cult, ISBN 9783959810739, 18,00 EUR

DANTES VERLAG

Usagi Yojimbo 5: Die Klinge der Götter

Stan Sakai

Dantes, ISBN 9783946952008, 12,00 EUR

EGMONT

Asterix Mundart Hamburgisch II: Asterix boaie Briedn

Albert Uderzo, René Goscinny

Egmont, ISBN 9783770439393, 12,00 EUR

JACOBY & STUART

Bella Ciao

A.C. Maurizio Quarello

Jacoby & Stuart, ISBN 9783946593263, 20,00 EUR

Kubanischer Herbst

Morten Hessendahl, Henrik Rehr

Jacoby & Stuart, ISBN 9783946593256, 20,00 EUR

KNESEBECK

Das Geheimnis der Quantenwelt

Thibault Damour, Mathieu Burniat

Knesebeck, ISBN 9783957280503, 19,95 EUR

Die Judenbuche

Annette von Droste-Hülshoff, Claudia Ahlering, Julian Voloj

Knesebeck, ISBN 9783868739343, 24,95 EUR

Martin Eden

Jack London, Aude Samama, Denis Lapiére

Knesebeck, ISBN 9783957280497, 22,00 EUR

KULT COMICS

Dampyr 29: Die Stille der Nacht

Diverse

Kult Comics, ISBN 9783946722137, 9,95 EUR

PANINI

A Train Called Love 2

Garth Ennis, Mark Dos Santos, Salvatore Aiala

Panini, ISBN 9783741602313, 16,99 EUR

Batman 8: Superschwer

Scott Snyder, Greg Capullo

Panini, ISBN 9783741600661, 17,99 EUR

Batman: Arkham Knight 3

Peter J. Tomasi

Panini, ISBN 9783741600678, 16,99 EUR

Black Widow 1 (2. Serie): Krieg gegen S.H.I.E.L.D.

Mark Waid, Chris Samnee

Panini, ISBN 9783741601644, 16,99 EUR

Curse of the Spawn 2

Alan McElroy, Dwayne Turner

Panini, ISBN 9783741600326, 34,99 EUR

Deadpool – Marvel Now! 8: Der Tod von Deadpool

Gerry Duggan, Salvador Espin

Panini, ISBN 9783741601804, 16,99 EUR

Die Söhne von El Topo 1: Kain

Alejandro Jodorowsky, José Ladrönn

Panini, ISBN 9783741600296, 16,99 EUR

Doctor Who: Gefangene der Zeit 2

Scott Tipton, David Tipton u.a.m.

Panini, ISBN 9783741600517, 19,99 EUR

Earth 2: Society 3

Dan Abnett

Panini, ISBN 9783741600760, 16,99 EUR

Flash 12: Treibjagd auf den roten Blitz

Van Jensen, Robert Venditti

Panini, ISBN 9783741600791, 14,99 EUR

Gefährliches Spiel 1

Philan,Toldac

Panini, ISBN 9783741602504, 14,99 EUR

Gotham Academy 3

Brenden Fletcher

Panini, ISBN 9783741600807, 16,99 EUR

Green Lantern: Lost Army 2

Tom Taylor

Panini, ISBN 9783741600845, 14,99 EUR

Green Lantern: Rebirth (überarbeitete Neuausgabe)

Geoff Johns, Ethan van Sciver

Panini, ISBN 9783741600852, 16,99 EUR

Guardians of the Galaxy 3 (2. Serie): Wiedervereint

Brian Michael Bendis, Valerio Schiti

Panini, ISBN 9783741601439, 12,99 EUR

Mark Millar Collection 2: Wolverine – Staatsfeind

Mark Millar, John Romita Jr., Klaus Janson

Panini, ISBN 9783741600357, 29,99 EUR

Moon Knight 1 (2. Serie): Willkommen im neuen Ägypten

Jeff Lemire, Greg Smallwood

Panini, ISBN 9783741601576, 16,99 EUR

My little Pony – Freundschaft ist Magie 8

Ted Anderson, Jay Fosgitt

Panini, ISBN 9783741600579, 14,99 EUR

Old Man Logan 2 (2. Serie): Grenzstadt

Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Panini, ISBN 9783741601347, 12,99 EUR

Sandman 12: Ewige Nächte

Neil Gaiman, Milo; Manara, Frank Quitely

Panini, ISBN 9783741601187, 19,99 EUR

Secret Wars

Jonathan Hickman, Esad Ribic

Panini, ISBN 9783741601866, 19,99 EUR

Spider-Man – Marvel Now! 10: Der Geist von Parker Industries

Dan Slott, Giuseppe Camuncoli

Panini, ISBN 9783741601767, 12,99 EUR

Spider-Man: 2099 2 (2. Serie): Neue Götter

Peter Allen David, Will Sliney

Panini, ISBN 9783741601323, 16,99 EUR

Spider-Man: Der Schwur

Dan Slott, Adam Kubert

Panini, ISBN 9783741601880, 12,99 EUR

Spider-Women. Mit Netz, Charme und Spinnenkraft

Dennis Hopeless, Vanesa R. Del Rey

Panini, ISBN 9783741600456, 19,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 12: Boba Fett – Feind des Imperiums

Andy Mangels, John Wagner u.a.m.

Panini, ISBN 9783741602870, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 13: Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Archie Goodwin, Al Williamson, Carlos Garzón

Panini, ISBN 9783741602887, 12,99 EUR

Star Wars Comics: Darth Maul – Sohn Dathomirs (Ein Comicabenteuer)

Jeremy Barlow, Juan Frigeri

Panini, ISBN 9783741602689, 12,99 EUR

Star Wars Comics: Das Erwachen der Macht. Der offizielle Comic zum Kinofilm

Chuck Wendig, Luke Ross

Panini, ISBN 9783741602658, 14,99 EUR

Star-Lord: Zu den Sternen

Sam Humphries, Javier Garron

Panini, ISBN 9783741601699, 16,99 EUR

Superman: Die letzten Tage von Superman

Peter J. Tomasi

Panini, ISBN 9783741601019, 19,99 EUR

Superman: Lois & Clark 2

Dan Jurgens, Lee Weeks

Panini, ISBN 9783741601033, 12,99 EUR

Thor 2 (2. Serie): Die Herrscher von Midgard

Jason Aaron, Russell Dauterman

Panini, ISBN 9783741601484, 14,99 EUR

Wolverine: Old Man Logan Deluxe Edition

Mark Millar, Steve McNiven

Panini, ISBN 9783741601927, 29,99 EUR

PIREDDA

Orphan Train 5: Cowpoke Canyon

Xavier Fourquemin, Philippe Charlot

Piredda, ISBN 9783941279889, 14,00 EUR

Sherlock Holmes 2: Das Zeichen der Vier

Ian Culbard, Ian Edginton

Piredda, ISBN 9783941279773, 19,95 EUR

POPCOM

Crissis Tagebücher 4: Die Frau ohne Gesicht

Aurelie Neyret, Joris Chamblain

Popcom, ISBN 9783842018532, 16,00 EUR

Eleonora Mandragora 2: Die Todesschwindlinge

Séverine Gauthier, Thomas Labourot

Popcom, ISBN 9783842028524, 14,00 EUR

Ernest & Rebecca 7: Rettet Herrn Rebaud!

Antonello Dalena, Guillaume Bianco

Popcom, ISBN 9783842033801, 9,95 EUR

Reds Planet

Eddie Pittman

Popcom, ISBN 9783842034570, 14,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Harry und Platte Gesamtausgabe 0: 1949-1954

Will Tillieux, Rosy

Salleck Publications, ISBN 9783899086232, 39,90 EUR

SCHREIBER UND LESER

Corto Maltese 6 (farbig): In Sibirien

Hugo Pratt

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337256, 29,80 EUR

Corto Maltese 6 (s/w) Klassik Edition: In Sibirien

Hugo Pratt

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337263, 29,80 EUR

Ice Age Chronicle of the Earth 1: Nunatak, die Eisinsel

Jiro Taniguchi

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337058, 16,95 EUR

SPLITTER

Arthus Trivium 1: Die Engel von Nostradamus

Raule, Juan Luis Landa

Splitter, ISBN 9783958394247, 14,80 EUR

Auf die Barrikaden 3: Wir werden nichts über ihre Weiber sagen

Wilfrid Lupano, Xavier Fourquemin

Splitter, ISBN 9783958392809, 14,80 EUR

Die Opalwälder 9: Lichterglanz

Christophe Arleston, Philippe Pellet

Splitter, ISBN 9783958394346, 14,80 EUR

Die Schiffbrüchigen der Zeit 10: Die große Plage

Jean-Claude Forest, Paul Gillon

Splitter, ISBN 9783958391093, 14,80 EUR

Die Vier von der Baker Street 7: Die Moran-Affäre

Jean-Blaise Dijan, Olivier Legrand, David Etien

Splitter, ISBN 9783868697087, 14,80 EUR

Elfen 14: Das Urteil der Grube

Eric Corbeyran, Jean-Paul Bordier

Splitter, ISBN 9783958392427, 14,80 EUR

Ferne Welten 2

Leo, Icar

Splitter, ISBN 9783958394711, 14,80 EUR

Herr der Affen 2

Philippe Bonifay, Fabrice Meddour

Splitter, ISBN 9783868696639, 14,80 EUR

Low 3: Ufer des sterbenden Lichts

Rick Remender, Greg Tocchini

Splitter, ISBN 9783958394834, 22,80 EUR

Melvile 2: Die Geschichte von Saul Miller

Romain Renard

Splitter, ISBN 9783958391536, 34,80 EUR

Orbital 4.1: Implosion

Sylvain Runberg, Serge Pellé

Splitter, ISBN 9783868691122, 14,80 EUR

Red Skin 2: Jacky

Xavier Dorison, Terry Dodson

Splitter, ISBN 9783958392076, 14,80 EUR

Ringo – Gesamtausgabe 2

William Vance, André-Paul Duchateaux

Splitter, ISBN 9783958393417, 22,80 EUR

TOONFISH

Die Saga von Atlas und Axis 2

Pau

toonfish, ISBN 9783958399266, 15,95 EUR