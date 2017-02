Schreiber & Leser – Frühjahr/Sommer-Programm 2017

17 neue Publikationen präsentiert der Verlag Schreiber & Leser im Frühjahr/Sommer 2017 seinen Lesern. Inhaltlich dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein:

Da geht es z.B. um einen Krimi am Hofe des Staufenkaisers Friedrich, oder eine Noir Serie, die in den Straßen von London spielt. Wer auf SF steht, der bekommt ein visionäres Epos à la Jules Verne vom kürzlich verstorbenen Meister Jiro Taniguchi.

Was gibt es noch? Eine junge Frau, die in einen Regen aus flüssigem Metall gerät (Terry Moore), eine weitere Episode aus dem Universum der Geheimnisvollen Städte (Schuiten/Peters), eine Gauner-Comedy im Ambiente von Bram Stokers Dracula (Franck), 2x Corto Maltese in Sibirien bzw. Venedig (Pratt), Capricorn III von Andreas, der 6. Nestor-Burma-Krimi (Moynot), ein Mord im Milieu von schwedischen US-Oldtimer-Fans (Berthet), Band 3 von Wonderball, ein Cop-Thriller im Clint-Eastwood-Stil (Wilson) und Band 1 vom Jessica Blandy-Spin-off.

Hier alle neuen Bücher auf einem Blick:

FEBRUAR 2017

Ice Age Chonicle of the Earth 1 – Nunatak, die Eisinsel

Jiro Taniguchi

276 Seiten, € 16,95

Corto Maltese 6 – Corto in Sibirien

Hugo Pratt

136 Seiten, € 29,80 (Farbe), € 29,80 (schwarzweiß)

MÄRZ 2017

Stupor Mundi – Das Staunen der Welt

Néjib

288 Seiten, € 29,80

Jagd auf Jessica 1 – Lust und Gewalt

Renaud/Jean Dufaux

168 Seiten, € 26,80

Silver 2 – Orient Express

Stephan Franck

116 Seiten, € 14,95

Nestor Burma – Nestor Burma in der Klemme

Emmanuel Moynot

72 Seiten, € 16,80

APRIL 2017

Maggy Garrison 1 – Shut up, Maggy

Stéphane Oiry/Lewis Trondheim

48 Seiten, € 14,95

Capricorn Gesamtausgabe 3

Andreas

144 Seiten, € 29,80

MAI 2017

Das schräge Mädchen

François Schuiten, Benoit Peeters

168 Seiten, € 27,80

JUNI 2017

Echo 1 – Atomic Dreams

Terry Moore

212 Seiten, € 18,95

Corto Maltese 7 – Venezianische Legende

Hugo Pratt

104 Seiten, € 29,80 (Farbe), € 24,80 (schwarzweiß)

Wonderball 3 – Sheriff

Colin Wilson/Duval/Pecau

54 Seiten, € 14,95

JULI 2017

Ice Age Chonicle of the Earth 2 – Abyss, die Labyrinthstadt

Jiro Taniguchi

312 Seiten, € 16,95

Motor City

Philippe Berthet, Sylvain Runberg

64 Seiten, € 16,95

AUGUST 2017

Maggy Garrison 2 – Der Mann in meinem Bett

Stéphane Oiry/Lewis Trondheim

48 Seiten, € 14,95

Text via PPM.