Catherine MEURISSE im März auf Lesereise in Deutschland

Bei Carlsen ist kürzlich mit „Die Leichtigkeit“ die neue Graphic Novel von Catherine Meurisse erschienen (hier unser Buchtipp). Vom 7.-9. März wird Meurisse ihr Buch in Berlin, Hamburg und Frankfurt präsentieren.

Aus der Pressemeldung:

„Die Pariser Zeichnerin und Autorin Catherine Meurisse war seit 2005 festes Redaktionsmitglied von Charlie Hebdo – sie entging dem Anschlag am 7. Januar 2015, weil sie an dem Tag zu spät zur Arbeit kam. Ihr Comic behandelt die Wochen und Monate danach, ist Seelenforschung und Reiseroman in einem. Nach einer langen Phase der Trauer und Desorientierung, versucht Catherine die verlorene Leichtigkeit und Schönheit des Lebens wiederzuerwecken. Sie vertieft sich in die Werke von Marcel Proust, reist nach Rom auf der Spurensuche nach Schönheit in Kultur und Geschichte. Ein sehr persönliches und bewegendes Buch, das martialischen Antworten auf den Schrecken des Terrors eine Absage erteilt.“

7. März, 20 Uhr, Hamburg

Moderation: Elise Landschek (NDR)

Uebel und Gefährlich

Feldstraße 66, D-20359 Hamburg

Eintritt: 11,50 EUR

8. März, 19 Uhr, Berlin

Moderation: Gesa Ufer (rbb radioeins / Deutschlandradio Kultur)

Kino Babylon

Rosa-Luxemburg-Straße 30, D-10178 Berlin

Eintritt: 12 EUR

9. März, 19.30 Uhr, Frankfurt

Moderation: Andreas Platthaus (FAZ)

Literaturhaus Frankfurt

Schöne Aussicht 2, D-60311 Frankfurt am Main

Eintritt: 10 EUR, 7 EUR (ermäßigt)