DEADPOOL 2 – Der Logan-Teaser nun auch im Netz

Anders als amerikanische Filmfreunde schauen deutsche Kinogänger zumindest vor dem neuen Wolverine-Streifen „Logan“ in die Röhre. Ein wenig überraschend hysterisch-lustiger Kurzfilm, in dem Wade „Deadpool“ Wilson Supermans berühmten Telefonzellen-Kostümwechsel einem Realitätscheck unterzieht, ist in den Staaten im Vorprogramm des bislang von der Kritik extrem wohlwollend aufgenommenem Superhelden-Roadmovies zu sehen. Auch wenn noch immer keine Spur von Deadpools Zeitreisen-Buddy Cable zu sehen ist, sind die zahlreichen Fans der zynischen Gewaltorgie natürlich für jede neue Sekunde Filmmaterial des „Söldners mit der Schnauze“ dankbar. Die bislang noch nicht konkret betitelte Fortsetzung von „<a href=“http://www.imdb.com/title/tt1431045/?ref_=nv_sr_1″>Deadpool</a>“ erscheint voraussichtlich 2018.