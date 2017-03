GUARDIANS OF THE GALAXY 2 – Der zweite Trailer ist da!

Die „Guardians of the Galaxy“ waren eine der ganz großen Überraschungen in der mittlerweile auf groteske Größe angewachsenen Landschaft der Superheldenfilme. Das liegt nicht nur daran, dass viele Kinogänger noch nie zuvor von den Weltraum-Outlaws gehört hatten. Auch wenn es bereits einige Inkarnationen des Teams gab, hatten sie nie den Bekanntheitsgrad ikonischer Marvel-Legenden wie Captain America oder dem Hulk erreicht. Mit extrem stylischem Retro-Desgin und einem starkem Fokus auf einen Stimmungsvollen Seventies-Soundtrack konnte James Gunn seiner unglaublich charmanten Weltraum-Action zudem viel Charakter verleihen.

Zuvor durch einen eigenen Teaser angekündigt, zeigt der zweite Trailer zum zweiten Abenteuer von Star-Lord und seinen Freunden viele bislang unveröffentlichte Sequenzen und einen heiß ersehnten Blick auf einen neuen Charakter, der von „Klapperschlange“-Kultstar Kurt Russel verkörpert wird. Aber auch ein herzerweichend niedlicher Baby-Groot, riesige Kanonen und natürlich jede Menge cooler Sprüche machen „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ bereits jetzt zu einem heißen Anwärter auf eine der besten Comic-Verfilmungen ever.

Kinostart in Deutschland ist voraussichtlich der 27. April 2017. Seit ihr auch schon so Groot?