HARRY + PLATTE GESAMTAUSGABE – 1949-1954

Eckart Schott hatte schon mal mit einer Gesamtausgabe in Eigenregie begonnen, diese nun aber abgebrochen, um künftig die in Frankreich bei Dupuis erscheinende, neue Gesamtausgabe ebenfalls zu publizieren. Zum Start gibt es gleich einen dicken Brocken, verfügt der Band doch über fast 400 Seiten – und besteht samt und sonders aus bislang in Deutschland nicht publizierten Abenteuern.

Die ersten Abenteuer der beiden Detektive Harry und Platte sind hier aber nicht enthalten, los geht es tatsächlich mit den Geschichten, die von Will alias Willy Maltaite gezeichnet wurden. Er betreute die Serie über mehr als 50 Jahre und drückte ihr so seinen Stempel auf. Die Frühwerke von Fernand Dineur sind hingegen fast vergessen. Dabei war er mit „Harry + Platte“ schon im allerersten „Spirou“-Heft im April 1938 vertreten. Aber sein Zeichenstil ist nicht wirklich gut gealtert, während er seine Geschichten weitestgehend improvisiert hat. Darum lag Dupuis auch daran, einen anderen Zeichner an Bord zu holen, um „Harry + Platte“ einer Frischzellenkultur zu unterziehen. Dineur schrieb zunächst weiterhin die Geschichten, musste nun aber deutlich akribischer arbeiten. Will wiederum hielt sich zuerst an die zeichnerische Vorgabe seines Autors, strampelte sich aber im Lauf der Jahre von seinen Einflüssen frei.

Das merkt man schon bei den in diesem Band enthaltenen Geschichten, die einer sehr formelhaften Präsentation mit vier Streifen pro Seite folgen. Zum Ende hin wird Will aber experimentierfreudiger und spielt mit dem Layout – immer noch in überschaubaren Bahnen, aber schon so, dass der Comic dadurch lebendiger wird.

Wie bei den Gesamtausgaben aus dem Hause Dupuis gewohnt, gibt es einen umfangreichen redaktionellen Teil von mehr als 50 Seiten, der nicht nur interessante Zeichnungen und Fotographien der Künstler enthält, sondern es auch versteht, die Anfänge von „Harry + Platte“ in den comic-historischen Kontext zu setzen.



Will, Dineur, Bermar, Ben: Harry + Platte Gesamtausgabe – 1949-1954. Salleck Publications, Wattenheim 2017. 370 Seiten, € 39,90