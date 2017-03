I STILL GET CHILLS – Neuer Fotoband über Disney-Zeichner Don Rosa

In ihrer bibliophilen Porträtsammlung „Die Kunst des Comic-Sammelns“ haben Comicjournalist Alex Jakubowski (ARD, HR, Alfonz) und die Fotografin Sandra Mann der womöglich charakteristischsten Obsession auf den Zahn gefühlt, die die Comicszene buchstäblich in Bewegung hält: das Suchen, Finden und schließlich die Pflege der Hefte, Bücher und nicht selten auch Comic-Originale der bewunderten Idole. In seinem Folgewerk nimmt Jakubowski, diesmal mit Fotograf und Verleger Lois Lammhuber, ein besonders beliebtes Objekt dieser Begierde in den Fokus: Disney-Zeichner Don Rosa, der sich mindestens mit seiner Dagobert Duck-Biografie „Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden“ in die Comicgeschichte eingeschrieben hat. Dafür besuchten ihn Jakubowski und Lammerhuber über mehrere Tage in seiner Heimat Kentucky, sprachen mit ihm über sein Leben und Werk, trieben allerlei Schabernack mit dem (in Europa weitaus berühmteren) Chronisten des Duck-Clans.

Ihre Eindrücke wird das Buch „I still get chills“ dokumentieren, das mit 256 Seiten, darunter 100 Fotos, im quadratischen DIN A4-Format Don Rosa ein schwergewichtiges Denkmal setzen und zu seinem 66. Geburtstag am 29. Juni 2017 erscheinen wird. Auch an die Sammler haben Jakubowski und Lammerhuber gedacht: Wer das Buch bis zum 1. April 2017 zum doppelten Preis von 99 Euro vorbestellt, wird ehrenvoll in Don Rosas Handschrift erwähnt, zum Preis von 199 Euro gibt es zusätzlich einen signierten und nummerierten Fine Art Print von Don Rosas Lieblingsfoto.