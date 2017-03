NEU im MÄRZ

Unsere HIGHLIGHTS des Monats MÄRZ:

Lucky Luke 95: Das gelobte Land

Egmont, ISBN 9783770439249, 12,00 EUR

Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, soll die aus Osteuropa kommende, jüdische Familie seines Freundes Jack Loser auf ihrem Weg nach Montana begleiten. Auf ihrer Reise treffen nicht nur unterschiedliche Kulturen aufeinander…

Mit Band Nr. 95 der Lucky-Luke-Albenreihe erwartet die Leser ein nagelneues Abenteuer des Lonesome-Cowboy aus der Feder von Kultzeichner Achdé und dem neuen Szenaristen Jul.

Paper Girls 1

Cross Cult, ISBN 9783959811408, 22,00 EUR

Die PAPER GIRLS, das sind die 12 jährigen Mädchen KJ, Erin, MacKenzie und Tiffany, die in einem amerikanischen Vorort im Jahre 1988, ausgestattet mit Walkie-Talkies, Tageszeitungen an Haushalte ausliefern. Auf ihrer Tour werden sie eines Tages von ein paar schrägen Typen überfallen, ausgerechnet an Halloween. Natürlich machen sie sich direkt auf den Weg um ihre gestohlenen Sachen zurückzuerobern, doch schon bald müssen sie feststellen, dass in ihrer Kleinstadt Dinge vor sich gehen, die ihre bis dahin bekannte Vorstellungskraft weit übersteigen.

Was inhaltlich klingt, als träfe eine 80er-Jahre-Teeniekomödie auf AKTE X, ist in Wahrheit das wohl Heißeste und Abgefahrenste, was der US-Comicmarkt derzeit zu bieten hat.

James Bond 007 – Band 2: Eidolon

Splitter, ISBN 9783958393974, 19,80 EUR

James Bond ist zurück – und zwar nicht nur auf der Leinwand, sondern erstmals nach zwanzig Jahren ist der berühmteste Agent ihrer britischen Majestät auch wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis beruft sich stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming, versetzt ihn allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als cool, mehr Chauvi als Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit längerem ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist entschlossen, sie zu nutzen.

Der nasse Fisch

Carlsen, ISBN 9783551782489, 17,99 EUR

„Der nasse Fisch“ war der erste von inzwischen 5 Romanen um den fiktiven Kriminalkommisar Gereon Rath.

Arne Jysch („Wave and Smile“) setzt nicht nur einen spannenden, erfolgreichen Krimi um, sondern zeichnet im wahrsten Sinne des Wortes ein genaues Bild des Berlins der Zwanzigerjahre, des Glamours und der Modernität der Frauen, der Armut und politische Spannungen in der Weimarer Republik und nicht zuletzt der Kriminalität und der Entwicklung der modernen Polizeiarbeit. Für letzteres war in der Realität wie im Roman der legendäre Ernst Gennat, genannt Buddha, verantwortlich.

Jysch recherchierte wie immer sehr genau und konnte dabei auch auf das Material und die Kontakte des Autors Volker Kutscher zurückgreifen.

Wonder Woman Anthologie: Die vielen Gesichter der Amazonenprinzessin

Panini, ISBN 9783741600388, 34,99 EUR

Superhelden-Action, Mythologie und Fantasy: Diese Anthologie bringt 18 der besten und einflussreichsten Geschichten mit Wonder Woman aus 75 Jahren und von einigen der namhaftesten Kreativen der Comic-Branche. Eine Zeitreise durch die wichtigsten Epochen der größten weiblichen Comic-Ikone.

Die Legende von Wonder Woman in einem einmaligen Sammelband rechtzeitig zum bald erscheinenden Kinofilm.

Donald Duck für Duckies

Egmont, ISBN 9783770439355, 16,99 EUR

Der Name Donald Duck ist sicherlich jedem ein Begriff, doch wie tickt die wohl bekannteste Ente der Welt eigentlich wirklich? In dieser Parodie auf die beliebte „Für Dummies“-Buchreihe findet der geneigte Enten-Experte alle Fakten rund um Entenhausens berühmten Bewohner. Nach diesem Crashkurs in Sachen Entenkunde glänzt der Leser in allen Gesprächen über den legendären Erpel. Mit seinen zahlreichen illustrierten Geschichten bietet dieser Band nicht nur die ideale Einführung für Neulinge, sondern auch reichlich Lesespaß für Fortgeschrittene.

Assassin’s Creed Book 2: Sonnenuntergang

Splitter, ISBN 9783958394186, 19,80 EUR

Das Blut der jungen Charlotte de la Cruz birgt ein Geheimnis in sich, denn einer ihrer Vorfahren lebte zu der Zeit, als die Hexenprozesse von Salem stattfanden: Tom Stoddard, ein Assassine, der dunkle Machenschaften bezeugen kann, deren Auswirkungen sich bis auf den heutigen Tag erstrecken. Für die Bruderschaft der Assassinen wird Charlotte damit eine wertvolle Verbündete, denn mit der geraubten Animus-Technologie sind sie in der Lage, auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren zuzugreifen und die Geschichte umzuschreiben. Doch die Templer, die Erzfeinde der Assassinen, wollen das um jeden Preis verhindern.

Geisel

Reprodukt, ISBN 9783956401176, 29,00 EUR

1997 wird Christophe André, Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, im Nordkaukasus von tschetschenischen Separatisten entführt. Guy Delisle hat Christophe André einige Jahre später getroffen und die Geschichte seiner Geiselhaft aufgezeichnet: 111 Tage Warten, ohne jedes Wissen um das, was draußen passiert, ob man ihn für tot hält oder um seine Rettung bemüht ist.

Guy Delisle ist neben Joe Sacco zweifellos der bekannteste Comicdokumentarist. Zum ersten Mal nimmt er sich hier einer fremden Geschichte an und setzt sie sensibel und erschütternd zugleich um.

Black Magick 1: Das Erwachen

Splitter, ISBN 9783958394780, 19,80 EUR

Detective Black Rowan arbeitet für das Raub- und Morddezernat in Portsmouth, doch das ist nicht alles, was ihr Leben ausmacht, denn Black Rowan ist eine Hexe, deren Existenz von einem großen Mysterium umgeben ist… Wer sie einst war und wer sie sein wird. Doch auch andere wissen um ihre magischen Kräfte und wo immer Macht ist, weckt diese Begehrlichkeiten.

Die neue Serie von Greg Rucka, der mit „Lazarus“ eine der besten Science-Fiction-Comic-Serien der letzten Jahre geschrieben hat. Grafisch atemberaubend gestaltet von Nicola Scott (Wonder Woman), die magische Farbtupfer in der grauen Welt der Realität setzt.

Merci – Kleine Fehler

Panini, ISBN 9783741602498, 14,99 EUR

Bredenne, 9.974 Einwohner. Das klingt langweilig? Müsste man sich zwischen Disneyland und Bredenne entscheiden, wäre es Disneyland? Ganz so einfach ist es nicht. Für Merci Zylberajch, fast 16 und mit Hang zum Düsteren und Rebellischen – wie sich das für ein Mädchen in ihrem Alter gehört – ist das kleine verschlafene Städtchen ihre Heimat. Und dort ist sie zu Sozialstunden verdonnert worden, weil sie ihre Freunde nach einem Streich lieber gedeckt hat als sie zu verraten. Anfangs zeigt sie wenig Begeisterung für ihre neuen Aufgaben, doch dann merkt sie, dass die Leute dort eigentlich doch ganz okay sind…

Esthers Tagebücher: Mein Leben als Zehnjährige

Reprodukt, ISBN 9783956401183, 20,00 EUR

Darf man sich über den Gott anderer Leuten lustig machen? Warum ist Schönheit das A und O? Blöde Frage, nächste Frage! Wird nach Charlie Hebdo nun auch die eigene Grundschule überfallen? Gibt es den Weihnachtsmann wirklich nicht? Wie geht eigentlich Rassismus? Und wieso hat jeder ein iPhone, nur man selbst nicht (nicht mal ein iPhone 4!)?

Esther hat es nicht immer leicht. Die Zehnjährige lebt mit ihrer ziemlich normalen Familie in Paris, schwärmt für ihren Vater und für Popstars (nicht aber für ihren großen Bruder!) – und Esther gibt es wirklich: Regelmäßig vertraut die Tochter eines Freundes Riad Sattouf ihre Erlebnisse, Gedanken und Wunschträume an.

Ähnlich Richard Linklaters Film “Boyhood” sind “Esthers Tagebücher” ein auf zehn Jahre angelegtes Projekt, mit dem Riad Sattouf Esthers weiteren Lebensweg begleitet und unserer Gesellschaft zugleich einen Spiegel vorhält.

Die Schlümpfe und das verlorene Dorf 1: Der verbotene Wald

toonfish, ISBN 9783958399570, 12,95 EUR

Jeder kennt sie, ob aus den Comics oder der 80er-Jahre-Fernsehserie: 100 kleine blaue Wichte leben glücklich und zufrieden, im Einklang mit sich und der Natur wohlbehütet in kleinen, aus Pilzen gebauten Häuschen. Wäre da nur nicht ihr ewiger Widersacher, der Zauberer Gargamel, der gemeinsam mit seinem Kater Azrael immer wieder Jagd auf sie macht!

Längst sind die Schlümpfe auch zu Filmstars avanciert. Am 7. April 2017 startet mit „Die Schlümpfe – Das verlorenen Dorf“ ihr bereits drittes Kinoabenteuer. Dieser Band präsentiert fünf Kurzgeschichten, die das Universum des Kinofilms weiterschlumpfen

Bird Boy 1: Das Schwert des Mali Mani

Popcom, ISBN 9783842035799, 14,00 EUR

Der kleine Bali fühlt sich von seinem Stamm nicht ernst genommen. Stammesführer Lakasi will ihm verwehren, am wichtigen Rauchmarsch mitzuwirken, an dem alle Kinder in Balis Alter teilnehmen. Er beschließt kurzerhand, auf eigene Faust in den düsteren Wald zu gehen, der von den gruseligen Krähenmännern bewohnt wird…

Anne Szablas wunderschöne Serie begann als Webcomic und fand wegen des großen Erfolgs auch schnell den Weg in die Welt der gedruckten Bücher.

Leben und Tod 2: Prometheus

Cross Cult, ISBN 9783959810456, 15,00 EUR

Die Colonial Marines aus „Leben und Tod: Predator“ sind an Bord des mysteriösen Schiffs der Ingenieure auf dem Weg zu einer sicheren Raumstation, als einer der gigantischen, gottgleichen Ingenieure plötzlich erwacht und sie zur Notlandung auf einem fremden Planeten zwingt.

Dort warten nicht nur weitere Ingenieure und gefährliche Aliens auf die Marines, sondern auch die Söldnertruppe um Anführer Galgo, die in der Vorgänger-Serie „Feuer und Stein“ auf dem Planeten gestrandet ist. Gemeinsam mit den Söldnern und deren Verbündetem Ahab (ein Predator) starten die Marines einen verzweifelten Angriff auf das Schiff der Ingenieure.

Der furiose zweite Teil der neuen „Leben und Tod“-Reihe.

Deadpool: Der Unglücksrabe

Panini, ISBN 9783741602344, 12,99 EUR

Als Deadpool einen Banker schützen soll, der einige Gangster abgezockt hat, sucht er Hilfe bei Staatsanwalt Matt Murdock alias Daredevil. Aber eine alte Flamme der beiden hat ihre pyromanischen Hände im Spiel. Darum setzt der Mann ohne Furcht auf die Fäuste von Luke Cage und Iron Fist. Wird das Quartett die irre Typhoid Mary stoppen, bevor New York im Chaos versinkt?

Deadpool, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist vereint in einem Abenteuer!

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle März-Novitäten:

AVANT-VERLAG

Der Ursprung der Welt

Liv Strömquist

avant, ISBN 9783945034569, 19,95 EUR

So tun als ob heißt lügen

Dominique Goblet

avant, ISBN 9783945034514, 29,95 EUR

Turing

Robert Deutsch

avant, ISBN 9783945034552, 29,95 EUR

BOCOLA VERLAG

Prinz Eisenherz – Die Murphy-Jahre 17: Jahrgang 2003 – 2004

John Cullen Murphy

Bocola, ISBN 9783939625575, 24,90 EUR

Tarzan Sonntagsseiten 8: 1945 – 1946

Burne Hogarth

Bocola, ISBN 9783939625681, 29,90 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Das Erbe des Teufels 2: Das Geheimnis von Mont-Saint-Michel

Jérôme Félix, Paul Gastine

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446493, 15,00 EUR

CARLSEN

Der nasse Fisch

Arne Jysch, Volker Kutscher

Carlsen, ISBN 9783551782489, 17,99 EUR

Ferdinand 4

Ralph Ruthe, Flix

Carlsen, ISBN 9783551728999, 9,99 EUR

Peanuts Werkausgabe 22: 1993-1994

Charles M. Schulz

Carlsen, ISBN 9783551790828, 32,90 EUR

Sillage 18: Psycholocaust

Jean David Morvan, Philippe Buchet

Carlsen, ISBN 9783551765789, 12,00 EUR

COMICPLUS

Giacomo C. – Gesamtausgabe 3

Jean Dufaux, Griffo

comicplus+, ISBN 9783894742942, 34,00 EUR

Hopfen und Malz – Gesamtausgabe 3

Jean van Hamme, Francis Vallès

comicplus+, ISBN 9783894742959, 39,00 EUR

CROSS CULT

Dragons 4: Der blinde Passagier

Diverse

Cross Cult, ISBN 9783959810036, 14,95 EUR

Leben und Tod 2: Prometheus

Dan Abnett, Brain Albert Thies

Cross Cult, ISBN 9783959810456, 15,00 EUR

Paper Girls 1

Brian K. Vaughan, Cliff Chiang

Cross Cult, ISBN 9783959811408, 22,00 EUR

DANTES VERLAG

Usagi Yojimbo 6+7: Die Drachenschrei-Verschwörung

Stan Sakai

Dantes, ISBN 9783946952015, 18,00 EUR

EGMONT

Asterix Latein 13

René Goscinny, Albert Uderzo

Egmont, ISBN 9783770439409, 14,00 EUR

Blueberry Chroniken 19: Mann gegen Mann

F. Corteggiani

Egmont, ISBN 9783770439461, 29,00 EUR

Donald Duck für Duckies

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439355, 16,99 EUR

Lucky Luke 95: Das gelobte Land

Jul, Achdé

Egmont, ISBN 9783770439249, 12,00 EUR

Was quakt denn da? – Enten in freier Wildbahn

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439614, 20,00 EUR

HINSTORFF

Der Unterwasser-Schweißer

Jeff Lemire

Hinstorff, ISBN 9783356020854, 18,99 Euro

KULT COMICS

Ein Kleid von Dior

Annie Goetzinger

Kult, ISBN 9783946722106, 29,95 EUR

PANINI

Aquaman 1 (2. Serie): Der Untergang

Dan Abnett, Paul Walker

Panini, ISBN 9783741600593, 12,99 EUR

Avengers – Marvel Now! 9

Jonathan Hickman, Stefano Caselli

Panini, ISBN 9783741601750, 14,99 EUR

Batman: Auf dem Weg ins Niemandsland 1

Chuck Dixon, Dennis Neil, Jim Aparo

Panini, ISBN 9783741600685, 39,99 EUR

Buffy The Vampire Slayer (Staffel 10) 6: Das Finale

Joss Whedon, Rebekah Isaacs, Christos Gage

Panini, ISBN 9783741602795, 16,99 EUR

Civil War II 1: Spider-Man

Christos N. Gage, Travel Foreman

Panini, ISBN 9783741601231, 12,99 EUR

Daredevil/Punisher

Charles D. Soule, Reilly Brown

Panini, ISBN 9783741601637, 16,99 EUR

Deadpool – Marvel Now! 9

Christopher Hastings, Jacopo Camagni

Panini, ISBN 9783741601811, 12,99 EUR

Deadpool Killer-Kollektion 9

Christopher Priest, Paco Diaz

Panini, ISBN 9783741601729, 16,99 EUR

Deadpool v Gambit

Ben Acker, Danilo Beyruth

Panini, ISBN 9783741601293, 12,99 EUR

Deadpool: Der Unglücksrabe

Gerry Duggan, Paco Diaz

Panini, ISBN 9783741602344, 12,99 EUR

Deathstroke 1 (2. Serie)

Christopher Priest

Panini, ISBN 9783741600746, 12,99 EUR

Der Stern der Wüste 3

Stéphan Desberg, Enrico Marini, Nadine Labiano

Panini, ISBN 9783741602528, 14,99 EUR

Die gesammelten Chroniken von Wormwood

Garth Ennis, Jacen Burrows

Panini, ISBN 9783741602436, 29,99 EUR

Die Söhne von El Topo 1: Kain

Alejandro Jodorowsky, José Ladrönn

Panini, ISBN 9783741600296, 16,99 EUR

Doctor Who – Der elfte Doctor 3

Al Ewing, Rob Williams, Simon Fraser

Panini, ISBN 9783741602351, 16,99 EUR

Doctor Who – Die vier Doctoren

Paul Cornell, Neil Edwards

Panini, ISBN 9783741602382, 16,99 EUR

Flash 1 (2. Serie)

Williamson, Joshua; Googe, Neil

Panini, ISBN 9783741600777, 12,99 EUR

Gotham Central 5: Auf Freak-Patrouille

Greg Rucka, Ed Brubaker

Panini, ISBN 9783741600814, 19,99 EUR

Green Lanterns 1: Planet des Zorns

Sam Humphries, Robson Rocha

Panini, ISBN 9783741600821, 12,99 EUR

Injustice – Das vierte Jahr 2

Brian Buccellato

Panini, ISBN 9783741600913, 16,99 EUR

Merci – Kleine Fehler

Zidrou, Arno Monin

Panini, ISBN 9783741602498, 14,99 EUR

Ms. Marvel 2 (2. Serie)

G. Willow Wilson, Adrian Alphona

Panini, ISBN 9783741601583, 16,99 EUR

Nighthawk 1

David F. Walker

Panini, ISBN 9783741601552, 16,99 EUR

Power Man & Iron Fist 1: Vier Fäuste für Manhattan

David F. Walker, Sanford Greene

Panini, ISBN 9783741601590, 14,99 EUR

Secret Wars: Civil War

Charles D. Soule, Leinil Francis Yu

Panini, ISBN 9783741601873, 12,99 EUR

Simpsons Comics Kolossales Kompendium 4

Matt Groening, Bill Morrison

Panini, ISBN 9783741600531, 14,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 14: Chewbacca

Darko Macan, Brent Anderson, u.a.m.

Panini, ISBN 9783741602894, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 15: Imperium: Darklighter

Paul Chadwick, Douglas Wheatley

Panini, ISBN 9783741602900, 12,99 EUR

Star Wars Masters 17: Boba Fett ist tot! – Blutsbande II

Tom Taylor, Chris Scalf

Panini, ISBN 9783741602719, 12,99 EUR

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung (Die Junior Graphic Novel)

Alessandro Ferrari, Alessandro Pastrovicchio, Matteo Piana

Panini, ISBN 9783741602726, 9,99 EUR

Stephen Kings Der Dunkle Turm 15: Drei – Bittere Pillen

Stephen King, Peter David, Robin Furth

Panini, ISBN 9783741602801, 16,99 EUR

Suiciders – Kampf ums Überleben 2: Kings of HELL.A.

Lee Bermejo, Matt Hollingsworth

Panini, ISBN 9783957989505, 19,99 EUR

Swamp Thing: Die Toten schlafen nie

Len Wein, Kelley Jones

Panini, ISBN 9783741601040, 16,99 EUR

Trigan 9

Don Lawrence, Mike Butterworth

Panini, ISBN 9783741602450, 16,99 EUR

Uncanny Avengers 3 (2. Serie)

Gerry Duggan, Ryan Stegman

Panini, ISBN 9783741601378, 12,99 EUR

Wonder Woman Anthologie: Die vielen Gesichter der Amazonenprinzessin

William Moulton Marston, Mike Deodato Jr.

Panini, ISBN 9783741600388, 34,99 EUR

Wonder Woman: Die Götter von Gotham

J. M. DeMatteis, Phil Jimenez

Panini, ISBN 9783741601118, 12,99 EUR

POPCOM

Bird Boy 1: Das Schwert des Mali Mani

Anne Szabla

Popcom, ISBN 9783842035799, 14,00 EUR

Hilo 2: Die große weite Welt retten

Judd Winick

Popcom, ISBN 9783842030824, 14,00 EUR

Polar 3: Keine Gnade für Schwester Maria

Victor Santos

Popcom, ISBN 9783842024120, 16,00 EUR

REPRODUKT

Esthers Tagebücher: Mein Leben als Zehnjährige

Riad Sattouf

Reprodukt, ISBN 9783956401183, 20,00 EUR

Geisel

Guy Delisle

Reprodukt, ISBN 9783956401176, 29,00 EUR

Patience

Daniel Clowes

Reprodukt, ISBN 9783956401190, 29,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Jagd auf Jessica 1: Lust und Gewalt

Jean Dufaux, Renaud

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337386, 26,80 EUR

Nestor Burma: In der Klemme

Emmanuel Moynot, Léo Malet

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337379, 18,80 EUR

Silver 2: Orient Express

Stephan Franck

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337225, 14,95 EUR

SPLITTER

Alice Matheson 4: Wer ist Morgan Skinner?

Jean-Luc Istin, Zivorad Radivojevic

Splitter, ISBN 9783958393035, 14,80 EUR

Apache Junction 3: Der Unsichtbare

Peter Nuyten

Splitter, ISBN 9783868697360, 14,80 EUR

Assassin’s Creed Book 2 – Vorzugsausgabe: Sonnenuntergang

Neil Edwards, Anthony del Col, Conor McCreery

Splitter, ISBN 9783958394193, 34,80 EUR

Assassin’s Creed Book 2: Sonnenuntergang

Neil Edwards, Anthony del Col, Conor McCreery

Splitter, ISBN 9783958394186, 19,80 EUR

Azimut 3: Die Flusspferdmenschen des Nihil

Wilfrid Lupano, Jean-Baptiste Andreae

Splitter, ISBN 9783868696356, 14,80 EUR

Black Magick 1: Das Erwachen

Greg Rucka, Nicola Scott

Splitter, ISBN 9783958394780, 19,80 EUR

Dan Cooper – Gesamtausgabe 6

Albert Weinberg

Splitter, ISBN 9783958393479, 34,80 EUR

Descender 3: Singularitäten

Jeff Lemire, Dustin Ngyuyen

Splitter, ISBN 9783958391680, 22,80 EUR

Die Druiden 9: Die Zeit der Raben

Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel, Jacques Lamontagne

Splitter, ISBN 9783868695892, 14,80 EUR

Die Legende der scharlachroten Wolken – IZUNAS 2: Yamibushi

Carita Lupattelli, Saverio Tenuta

Splitter, ISBN 9783958390157, 14,80 EUR

Eternum 2: Die Erbauer

Christophe Bec, Salaün Jaouen

Splitter, ISBN 9783958393226, 14,80 EUR

Galkiddek 1: Die Gefangene

Frank Giroud, Paolo Grella

Splitter, ISBN 9783958394674, 14,80 EUR

James Bond 007 – Band 2 – Vorzugsausgabe: Eidolon

Warren Ellis, Ian Fleming, Jason Masters

Splitter, ISBN 9783958392694, 34,80 EUR

James Bond 007 – Band 2: Eidolon

Warren Ellis, Ian Fleming, Jason Masters

Splitter, ISBN 9783958393974, 19,80 EUR

Samurai – Gesamtausgabe 1

Jean Francois Di Giorgio, Frédéric Genêt

Splitter, ISBN 9783958394377, 34,80 EUR

Sensei 1: Die Schule der einsamen Wölfe

Jean Francois Di Giorgio, Vax

Splitter, ISBN 9783958394285, 14,80 EUR

TOONFISH

Die Schlümpfe und das verlorene Dorf 1: Der verbotene Wald

Peyo

toonfish, ISBN 9783958399570, 12,95 EUR

ZACK EDITION

Julie Wood – Gesamtausgabe 1

Jean Graton

Zack Edition, ISBN 9783864621581, 29,95 EUR