PEPPER & CARROT – Kleine Hexe mit frecher Katze!

Der französische Künstler David Revoy wurde 1981 geboren und lebt im Süden Frankreichs. Er hat sich das Zeichnen selbst beigebracht und ist Fan von alten Manga und Anime, traditioneller Kunst und der japanischen Kultur. Großes Aufsehen erregte er im Jahr 2012 mit seinem Bild Yin Yang of World Hunger. Nach über 10 Jahren als Freelancer im Bereich digitales Zeichnen, Concept-Art, Illustration und Art-Direction, wollte er mit „Pepper & Carrot“ sein eigenes Projekt starten! David Revoy ist ein großer Verfechter der Gnu/Linux open-source-Kultur und hat seinen Comic daher auch zunächst als kostenlosen Webcomic veröffentlicht. Dort hat sich die witzige Geschichte schon eine riesige Fangemeinde aufgebaut und findet daher nun bei uns seinen Weg in ein schickes Hardcover!

Die freche Hexe Pepper lebt mit ihrer süßen Katze Carrot tief im Wald. Gemeinsam mixen sie die lustigsten Zaubertränke und spielen den einen oder anderen Streich. Manchmal ist Pepper ein bisschen traurig, dass sie so allein im gruseligen Wald lebt und ihre Freunde nicht an ihrem Geburtstag vorbeikommen. Aber für jedes Problem gibt es auch eine Lösung …

Der Comic erscheint am 13. April 2017 bei POPCOM.

David Revoy: Pepper & Carrot, Bd. 1. Hamburg, 2017. 80 Seiten, € 14,00