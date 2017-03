„Spider-Man: Homecoming“ – Der 2. Trailer ist da

Endlich schwingt sich der zweite Trailer zum neuen Spinnenfilm durchs Netz: „Spider-Man: Homecoming“ ist sicherlich etwas, was viele herbeisehnen, erst recht nach den eher gemischten Gefühlen, die vor drei Jahren „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ hinterlassen hat. Flugs drehte sich das Personenkarussel und schon geht es weiter im Superheldenzirkus à la Marvel. Jetzt stülpt sich Tom Holland die Maske über und spielt einen deutlich verjüngten Spidey, der ganz am Anfang seiner Netzschwingerkarriere steht, aber schon bei den ganz Großen (sprich: den Avengers) mitspielen will. Aber Tony Stark alias Iron Man spielt da nicht so einfach mit, aber es gibt genug Möglichkeiten sich zu beweisen, wie der Trailer in spektakulärer Weise zeigt.

„Spider-Man: Homecoming“ startet am 13. Juli im Kino und wurde von Jon Watts inszeniert. Neben Tom Holland sind Zendaya, Michael Keaton, Robert Downey Jr. und Marisa Tomei als Tante May dabei.