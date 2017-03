THE ASSIGNMENT – Zweiter Trailer zu Walter Hills Actionthriller veröffentlicht

Gender Trouble der bizarren Art: Der Rache geht im klassischen Actionfilm in der Regel ein besonders wüster Verrat voraus. „Tomboy“, die bereits zweite Graphic Novel nach einem Skript von Actionfilm-Veteran Walter Hill, fügt mit einer Geschlechtsumwandlung dem Motiv eine ziemlich außergewöhnliche Facette hinzu. Selbige blüht nämlich Auftragskiller Frank, nachdem er in die Hände seiner Erzfeinde geraten ist. Auf seinem folgenden Rachefeldzug wird jedoch wieder auf die bewährten Werkzeuge Knarre und Kugeln gesetzt…

Bei der Arbeit an „Querschläger“ hat sich das Künstlerduo Matz und Jef offensichtlich gut eingegroovt, zeichnen doch beide auch für „Tomboy“ verantwortlich. Blieb „Querschläger“ noch Comic, hat bei „Tomboy“ Walter Hill gleich selbst für den Sprung ins zweite Medium gesorgt, die Regie für die Filmadaption seines Comicthrillers unter dem Titel „The Assignment“ übernommen und mit Michelle Rodriguez und Sigourney Weaver sehr prominent besetzt.

Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt, mit einer (Heim-)Kinoauswertung darf aber noch in diesem Jahr gerechnet werden. Der kürzlich veröffentlichte zweite Trailer präsentiert derweil neues Bildmaterial.