„Valerian: Die Stadt der tausend Planeten“ – Bunter geht’s nicht

Der zweite große Trailer für „Valerian: Die Stadt der tausend Planeten“ ist da und schon hat man endgültig das Gefühl, dass es dieses Jahr neben „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ eine zweite große Comic-Verfilmung geben könnte, die nichts (oder nur am Rande) mit Superhelden zu tun hat. Was Luc Besson da an fabelhaften Bildern und Außerirdischen aufbietet, spottet jeder Beschreibung und lässt jenes gewisse Franchise auf einer weit weit entfernten Galaxis ziemlich alt aussehen. Ob das alles noch viel mit der Vorlage von Pierre Christin und Jean-Claude Mézières zu tun haben wird, sei mal dahin gestellt, aber der Trailer verspricht jedenfalls viel. Vor allem Spaß.

„Valerian: Die Stadt der tausend Planeten“ startet am 27. Juli. Mit dabei sind Dane DeHaan (als Valerian), Cara Delevingne (als Veroniqque) sowie Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke und Rutger Hauer.