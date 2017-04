Asterix zieht es (mal wieder) nach Italien

Eigentlich waren die gallischen Helden ja schon öfter in Rom, aber „Italien lässt sich nicht auf Cäsar, Rom und das Kolosseum reduzieren!“ wie die Autoren Didier Conrad und Jean-Yves Ferri im italienischen Bologna anlässlich der Internationalen Kinderbuchmesse erklären, wo der Titel des 37. Abenteuers „Aterix in Italien“ offiziell bekannt gegeben wurde. „Unserer Meinung nach wurde es für Asterix und Obelix höchste Zeit, sich einmal persönlich davon zu überzeugen, wie es in Italien tatsächlich zugeht! Das dürfte auch Albert Uderzo gefallen, weil seine Familie aus Venetien stammt.“

Die Pressemitteilung verrät auch ein wenig über den Inhalt des neuen Bandes:

Obelix ist überrascht, dass in Italien bei weitem nicht nur Römer wohnen, die es mit Zauberkräften zu vermöbeln gilt! Stattdessen gibt es dort viele Italiker, die ganz nach gallischer Manier, ihre Unabhängigkeit wahren wollen. Sie lehnen den Herrschaftsanspruch von Julius Cäsar mit seinen Legionen strikt ab. In Asterix in Italien stürzen sich unsere Lieblingshelden in ein fesselndes Abenteuer und entdecken das außergewöhnliche Italien der Antike!

„Asterix in Italien“ erscheint am 19. Oktober 2017. Quasi kurz nachdem man aus dem Italienurlaub nach Hause kommt. Gutes Timing.

