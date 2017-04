Das Panini-Programm vom Juli 2017 bis Januar 2018

Der Panini-Verlag, alleiniger Lizenznehmer der US-Comic-Riesen Marvel und DC, hat sein Programm für die zweite Jahreshälfte 2017 bekanntgegeben. Einen Schwerpunkt in diesem Bereich bilden die Comics zu den diversen Film- und TV-Serien, die bereits da sind bzw. die im Laufe des Jahres noch anlaufen, d.h. alles rund um Deadpool, Guardians of the Galaxy, Thor, Wonder Woman, Justice League und was alles so dazu gehört.

Ein ungewöhnliches Highlight im Superheldenbereich ist auf jeden Fall der Band „Art of DC“ (November), der viele Variantcover enthält und exklusiv für Deutschland zusammengestellt wurde.

Ergänzend zu diesem Bereich gibt es in der Buchschiene im Oktober auch den Band „Marvel Cinematic Universe – Das Film-Kompendium“ von Mike O’Sullivan (29,99), in dem es auf knapp 200 Seiten Fakten und Hintergründe über alle Marvel-Filme gibt.

Jenseits der Helden von DC und Marvel darf man sich auf viele neue Bände und Serien freuen, darunter „Love Is Love“ (Oktober), einen Anthologieband, in dem zahlreiche Künstler auf den Anschlag in einem Nachtclub im amerikanischen Orlando reagieren, der im Juni 2016 stattfand und 50 Menschen das Leben kostete. Auch „Bataclan: Wie ich überlebte“ (Oktober) ist einem Terrorakt gewidmet. Hier schildert der Comickünstler Fred Dewilde, der am 13. November 2015 dabei war, seine Sicht des traumatischen Erlebnisses.

Mit „Sandman“ (von Neil Gaiman) , „The Boys“ (von Garth Ennis), „Crimson“ (von Humberto Ramos & Brian Augustyn) und „Locke & Key“ (von Joe Hill & Gabriel Rodriguez) erhalten mehrere wunderbare (und höchst unterschiedliche) Serien Hardcover-Neuausgaben, die manches Fanherz erfreuen dürften.

Superstar Mark Millar ist nicht nur mit weiteren Bänden der „Mark Millar Collection“ vertreten, sondern auch mit zwei neuen Titeln: „Reborn“ (August) und „Huck“ (September).

Und auch bei den Comics zu berühmten Spielen tut sich etwas: Bereits im August startet „Warhammer 40.000“, im Oktober folgt „Overwatch“ und im November „Mass Effect: Andromeda“.

Ein erläuterndes Gespräch mit Panini-Sales Manager Alexander Bubenheimer gibt es bei unseren Kollegen vom Comic-Report.

COMICS & ALBEN

JUNI

Brian Wood, J. Hugonnard-Bert

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 21

12,99

JULI

Don Lawrence, Mike Butterworth

Trigan Bd. 11

16,99

Stjepan Sejic

Sonnenstein Bd. 4

24,99

Kyle Higgins, Hendry Prasetya

Mighty Morphin Power Rangers Bd. 2

12,99

Joe Hill, Gabriel Rodriguez

Locke & Key Master-Edition Bd. 1

29,99

Matt Hawkins, Raffaele Ienco

Symmetry Bd. 1

19,99

Star Wars Rebels Comic Bd. 3

9,99

Scott Allie, Curtis P. Arnold

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 22

13,99

Chuck Dixon, Mark Pennington

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 23

13,99

Nick Abadzis, E. Casagrande

Doctor Who – Der zehnte Doctor Bd. 4

16,99

AUGUST

Neil Gaiman, Sam Kieth

Sandman Deluxe Bd. 1

29,99

Mark Millar, Greg Capullo

Reborn Bd. 1

19,99

Milo Manara

Milo Manara Werkausgabe Bd. 17: Der goldene Esel & Pandora

29,99

Régis Hautière, Hardoc

Der Krieg der Knirpse Bd. 4

14,99

Romain Sardou, Carlos Duarte

Maxentius Bd. 2

14,99

Matt Groening

Bart Simpson Comic SB 16

12,99

Paul Cornell, Christopher Jones

Doctor Who – Der dritte Doctor

16,99

Kieron Gillen, Daniel Gete

Über – Das letzte Aufgebot Bd. 3

22,00

Chris Roberson, Georges Jeanty

Serenity – Zwischen den Welten Bd. 4

16,99

Garth Ennis, Jacen Burrows

Crossed Monster-Edition Bd. 1

29,99

Mark Millar, Dave Johnson

Mark Millar Collection Bd. 4: Genosse Superman

24,99

Charles Soule, Phil Noto

Star Wars Comics: Poe Dameron II

14,99

Kieron Gillen, S. Larroca

Star Wars Comics – Darth Vader

14,99

George Mann, Tazio Bettin

Warhammer 40.000 Bd. 1

16,99

Tom Taylor, Chris Scalf

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 24

13,99

Henry Gilroy, Jan Duursema

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 25

13,99

SEPTEMBER

Don Lawrence, Mike Butterworth

Trigan Bd. 12

16,99

Toldac, Philan

Gefährliches Spiel Bd. 2

14,99

Mark Millar, Rafal Albuquerque

Huck Bd. 1

19,99

Tim Siedell, Gabriel Guzman

Star Wars Masters Bd. 18

14,99

Alessandro Ferrari

Star Wars: Episode III – Die Rache der

9,99

Todd McFarlane, B. Holguin, Angel Medina

Spawn Origins Collection Bd. 10

29,99

Stephen King, Peter David

Stephen Kings Der Dunkle Turm Bd. 16

16,99

Jim Balent

Tarot Bd. 16

16,99

Tim Siedell, Mark Irwin

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 26

13,99

Brian Wood, Dan Parsons

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 27

13,99

Arvind Ethan David, C. Ryall

Dirk Gently: Die holistische Detektei 1

16,99

Si Spurrier, Rob Williams

Doctor Who – Der elfte Doctor Bd. 4

16,99

OKTOBER

Fred Dewilde

Bataclan: Wie ich überlebte

16,99

Daniela Schreiter

Die Abenteuer von Autistic Hero-Girl

12,00

Jean-Yves Delitte

Das Blut der Feiglinge Bd. 3

14,99

Don Lawrence, Henry Bulmer

Karl der Wikinger Bd. 2

16,99

Dave Justus, Matthew Sturges

Fables: Everafter – Es war einmal… 2

16,99

Love is Love

16,99

Matt Groening

Simpsons Comics Explosion Bd. 3

12,99

Kyle Higgins, Hendry Prasetya

Mighty Morphin Power Rangers Bd. 3

12,99

Chuck Wendig, Luke Ross

Star Wars Comics: Dr. Aphra I

14,99

Michael Chu, Miki Montlló

Overwatch Bd. 1 – Der Comic zum Videogame

16,99

Tom Taylor, Chris Scalf

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 28

13,99

John Barrowman, C. Barrowman

Torchwood Bd. 2

16,99

Humberto Ramos, Brian Augustyn

Crimson Bd. 1

29,99

Garth Ennis, Darick Robertson

The Boys: Gnadenlos-Edition Bd. 1

29,99

Michael Vogt, N. v. Michalewsky

Mark Brandis – Weltraumpartisanen Bd. 2

16,99

Christina Rice, A. Garbowska

My Little Pony Comic Bd. 10 Freundschaft

14,99

NOVEMBER

Marc Lizanos, Ulf K

Die Abenteuer von Vater und Sohn

15,00

Don Lawrence, Mike Butterworth

Trigan Bd. 13

16,99

Alejandro Jodorowsky, Ladrönn

Die Sohne von El Topo Bd. 2

16,99

Bruno Falba, Davide Fabbri

Operation Overlord Bd. 4

14,99

Fred Duval, Pécau, Fafner

Tag X Bd. 5

14,99

Neil Gaiman, Sam Kieth

Sandman Deluxe Bd. 2

29,99

Mike Carey, C. Moeller

Lucifer – Mein Wille geschehe Bd. 3

16,99

Chuck Wendig, Luke Ross

Star Wars Comics: Rogue One

14,99

Jason Aaron, Mike Mayhew

Star Wars Comics: Der letzte Flug der

16,99

Joss Whedon, Rebekah Isaacs

Buffy (Staffel 11) Bd. 1

16,99

John Dombrow, Jeremy Barlow

Mass Effect Andromeda Comic Bd. 1

16,99

Haden Blackmann, J. Ostrander

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 29

13,99

Randy Stradley, J. J. Miller

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 30

13,99

Jim Woodring, Art Wetherell

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 31

13,99

Robbie Morrison, R. Scott

Doctor Who – Der zwölfte Doctor Bd. 4

16,99

Mark Millar, John Romita Jr.

Mark Millar Collection Bd. 5: Kick-Ass, Runde 2

29,99

Grant Morrison, Dan Mora

Klaus: Die wahre Geschichte von Santa Claus

29,00

DEZEMBER

Christopher Cerasi, D. Wheatley

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 32

13,99

Mike Richardson, R. Stradley

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 33

13,99

JANUAR 2018

Scott Allie, Mahmud Asrar

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 34

13,99

Mike Richardson, R. Stradley

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 35

13,99

DC COMICS

JULI

Batman: Die Nacht der Monster-Menschen

14,99

Frank Miller

Batman: Die Rückkehr des Dunklen Ritters

19,99

Earth 2: Society Bd. 4

16,99

Flash Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Green Arrow Megaband 1 (2. Serie)

28,00

Hal Jordan & das Green Lantern Corps 2

12,99

Harley Quinn: Masken-Edition

39,99

Harley Quinn: Harleys geheimes Tagebuch Bd. 2

16,99

Deathstroke Bd. 2 (2. Serie)

12,99

Superman Sonderband 2

14,99

AUGUST

Batman Bd. 9

16,99

Batman: Niemandsland Bd. 1

29,99

Green Lanterns Bd. 3

14,99

Harley Quinn Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Hellblazer Bd. 1

16,99

Injustice: Das erste Jahr Bd. 2

19,99

Die neue Suicide Squad Bd. 4

14,99

SEPTEMBER

Scott Snyder, John Romita jr.

All-Star Batman Bd. 1

16,99

Aquaman Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Batgirl Megaband 1

28,00

Ty Templeton, Dan Slott

Batman Adventures Bd. 2

16,99

Batman: Niemandsland Bd. 2

29,99

Frank Miller

Batman: Die Rückkehr des Dunklen Ritters, Masken-Edition

39,99

Deathstroke Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Hal Jordan & das Green Lantern Corps 3

12,99

Injustice – Das fünfte Jahr Bd. 2

14,99

Wonder Woman Bd. 2 (2. Serie)

14,99

OKTOBER

Matthew K. Manning, Sommariva

Batman Adventures/Teenage Mutant Ninja Turtles

19,99

Lee Bermejo

Batman Deluxe: Noël

29,99

Flash Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Justice League Anthologie

34,99

Superman Sonderband 3

14,99

Francis Manapul

Trinity Bd. 1

16,99

Weihnachten mit den Superhelden (DC Winter-Special)

16,99

Malbuch: Batman & die Justice League

12,99

NOVEMBER

Art of DC: Die hohe Kunst der Comic-Cover

29,99

Tom King, David Finch

Batman Bd. 1 (2. Serie)

12,99

Green Lanterns Bd. 4

14,99

Harley Quinn Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Bryan Hitch

Justice League of America: Der kryptonische Gott

19,99

Steve Orlando, Ivan Reis

Justice League of America: Rebirth Special

12,99

Bryan Hitch, Tony Daniel

Justice League Rebirth Bd. 1

12,99

Nightwing Bd. 2 (2. Serie)

12,99

Red Hood & die Outsiders Megaband 1

28,00

Titans Bd. 2

16,99

DEZEMBER

James Tynion IV, Eddy Barrows

Batman – Detective Comics Bd. 1 (2. Serie)

12,99

Flash Bd. 5 (2. Serie)

12,99

JANUAR 2018

Aquaman Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Batgirl & die Birds of Prey Megaband 1

28,00

Dustin Nguyen, Derek Fridolfs

Batman: Little Gotham Bd. 2

19,99

Deathstroke Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Gotham Central Bd. 6

19,99

Hal Jordan & das Green Lantern Corps 4

12,99

Steve Orlando, Ivan Reis

Justice League of America Bd. 1

12,99

Batman: Niemandsland Bd. 3

29,99

MARVEL

JULI

Chip Zdarsky, Joe Quinones

Howard the Duck Bd. 3

14,99

Gerry Conway, Mike Perkins

Carnage Bd. 3

16,99

Nick Spencer, Javier Pina

Captain America: Steve Rogers Bd. 2

12,99

Christopher Priest, Calafiore

Deadpool Killer-Kollektion Bd. 10

16,99

Gerry Duggan, Pepe Larraz

Uncanny Avengers Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Cullen Bunn, Greg Land

Uncanny X-Men Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Barry Windsor-Smith

Wolverine: Waffe X Deluxe-Edition

29,99

Mike Benson, L. Campbell

Deadpool Pulp

12,99

AUGUST

Sean Ryan, Cory Smith

Nova Megaband

24,00

Daniel Way, Paco Medina

Deadpool: X für ein U

14,99

Cullen Bunn, Salvador Espin

Deadpool: Back in Black

12,99

Jeff Lemire, F. Francavilla

Moon Knight Bd. 2 (2. Serie)

14,99

Mark Waid, Chris Samnee

Black Widow Bd. 2 (2. Serie)

16,99

Cullen Bunn, Iban Coello

Deadpool & die Söldner Bd. 2

12,99

Brian M. Bendis, V. Schiti

Guardians of the Galaxy Bd. 5 (2. Serie)

12,99

Christopher Hastings, G. Hiru

Gwenpool Bd. 1

16,99

Dan Slott, Giuseppe Camuncoli

Spider-Man Bd. 2

14,99

Christopher Hastings, L. Foss

Wählt Loki

12,99

David Lapham, Kyle Baker

Deadpool MAX Bd. 1

14,99

Captain Marvel: Sie fürchtet weder Tod noch Teufel Bd.2

18,99

SEPTEMBER

Mark Waid, Adam Kubert

Avengers Bd. 2 (2. Serie)

14,99

Daniel Way, Carlo Barberi

Deadpool: Affentheater

14,99

Gerry Duggan, Scott Koblish

Deadpool Bd. 2 (2. Serie)

14,99

Joshua Corin, Todd Nauck

Deadpool: Kriminaltango

12,99

Rob Liefeld

Deadpool: Böses Blut

12,99

Charles Soule, Aaron Kuder

Death of X: Die Rache der Mutanten

12,99

Felipe Smith, Tradd Moore

Ghost Rider Megaband

24,00

Greg Pak, German Peralta

Hulk Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Brian M. Bendis, S. Caselli

Iron Man Bd. 1 (2. Serie)

14,99

David F. Walker, F. Armentaro

Power Man & Iron Fist Bd. 2

16,99

Becky Cloonan, Steve Dillon

Punisher Bd. 2 (2. Serie)

16,99

Matthew Rosenberg, J. Coelho

Rocket Raccoon Bd. 1 (2. Serie)

12,99

J. M. Straczynski, Esad Ribic

Silver Surfer: Requiem

12,99

Jason Aaron, R. Dauterman

Thor Bd. 4 (2. Serie)

14,99

Mike Costa, Gerardo Sandoval

Venom Bd. 1

14,99

David Lapham, Kyle Baker

Deadpool MAX Bd. 2

14,99

OKTOBER

Ta-Nehisi Coates, Stelfreeze

Black Panther Bd. 3

14,99

Ian Doescher, Bruno Oliveira

Viel Lärm um Deadpool

12,99

Jason Aaron, Chris Bachalo

Doctor Strange Bd. 4

14,99

Brian M. Bendis, M. Deodato

Iron Man Bd. 2

14,99

Charles Soule, Langdon Foss

Marvel Winter-Special

12,99

Sean McKeever, Chris Giarrusso

Mini Marvels

19,99

Jeff Lemire, Filipe Andrade

Old Man Logan Bd. 4 (2. Serie)

12,99

Dan Slott, Mike Allred

Silver Surfer Megaband

24,00

Brian M. Bendis, Nico Leon

Spider-Man: Miles Morales Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Stan Lee, Jack Kirby

Thor Anthologie

24,99

Charles Soule, R. B. Silva

Uncanny Inhumans Bd. 4

16,99

Jeff Lemire, Victor Ibáñez

X-Men Bd. 4 (2. Serie)

16,99

NOVEMBER

Dennis Hopeless, Mark Bagley

Die neuen X-Men Bd. 4

14,99

Christopher Hastings

Gwenpool Bd. 2

16,99

Greg Pak, Mahmud Asrar

Hulk Bd. 5 (2. Serie)

12,99

Brian M. Bendis, Alex Maleev

Doctor Doom: Iron Man Bd. 1

16,99

Robert Rodi, Esad Ribic

Loki

12,99

Stan Lee, Jack Kirby

Marvel Klassiker: Thor

16,99

Cullen Bunn, Steve McNiven

Monsters Unleashed: Die Monster sind los Bd. 1

14,99

Cullen Bunn, Greg Land

Monsters Unleashed: Die Monster sind los Bd. 2

14,99

Al Ewing, Paco Medina

U.S.Avengers Bd. 1

14,99

Joe Kelly, Ed McGuinness

Spider-Man / Deadpool Bd. 3

14,99

Peter David, Will Sliney

Spider-Man: 2099 Bd. 4 (2. Serie)

14,99

Chip Zdarsky, Kris Anka

Star-Lord Bd. 1 (2. Serie)

14,99

Jason Aaron, Olivier Coipel

Der unwürdige Thor

14,99

Michael A. Oeming, A. DiVito

Thor: Ragnarok

16,99

Charles Soule, Leinil F. Yu

Inhumans vs. X-Men Bd. 1

14,99

Tom Taylor, Nicole Virella

Wolverine Bd. 4 (2. Serie)

14,99

DEZEMBER

Cullen Bunn, Iban Coello

Deadpool & die Söldner Bd. 3

12,99

Brian M. Bendis, V. Schiti

Guardians of the Galaxy Bd. 6 (2. Serie)

12,99

Mark Waid, Barry Kitson

Avengers – Vier

16,99

Gerry Duggan, Pepe Larraz

Uncanny Avengers Bd. 5 (2. Serie)

12,99

JANUAR 2018

Mark Waid, Adam Kubert

Avengers Bd. 3 (2. Serie)

12,99

Kelly S. DeConnick, D. Lopez

Captain Marvel Megaband

24,00

Christopher Priest, Calafiore

Deadpool Killer-Kollektion Bd. 11

16,99

Cullen Bunn, Leinil Yu

Monsters Unleashed: Die Monster sind los Bd. 3

14,99

Charles Soule, Javier Garron

Inhumans vs. X-Men Bd. 2

14,99

Cullen Bunn, Edgar Salazar

Uncanny X-Men Bd. 4 (2. Serie)

14,99

David Lapham, Kyle Baker

Deadpool MAX Bd. 3

16,99