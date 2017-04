Acht Bände umfasst Stephen Kings Fantasyserie »Der Dunkle Turm«, das größte Werk des an enorm umfangreichen Romanen nicht gerade schmalen Ouevres des Bestsellerautors. Entsprechend groß war die Aufregung, als sich die Meldung verbreitete, dass Sony Pictures eine gleich mehrteilige Verfilmung plant, ähnlich der »Herr der Ringe«-Trilogie. Im Sommer 2017 ist es tatsächlich so weit und der erste Teil des Franchise-Blockbusters wird weltweit in den Kinos starten, u.a. mit Idris Elba (»The Wire«, »The Gunman«) und Matthew McConaughey (»Dallas Buyers Club«, »True Detective«) in den Hauptrollen. Nicht minder umfangreich ist die Comicserie zu »Der Dunkle Turm«, die unter Mitarbeit von Stephen King das Dunkler Turm-Universum eigenständig weitererzählt. 15 Bände sind es nun. Opulent ist auch die Ausstattung dieser edlen Coffee Table Books: zwischen 50 und 70 Bonusseiten mit Kurzgeschichten, Illustrationen usw. machen die Dunkler Turm-Erzählungen auch im Comic zu einem einzigartigen Lesevergnügen!

Erschienen bei Splitter.

Stephen King, Peter David, Robin Furth, Jonathan Marks: Der Dunkle Turm Bd. 15 – Bittere Medizin. Splitter, Bielefeld 2017. 144 Seiten. 29,80 Euro