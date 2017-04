Bei den Schlümpfen ist eigentlich immer was los. Aufgeweckt und neugierig, wie sie nun mal sind, entdecken sie jeden Tag aus Neue mit Spaß und Spannung ihre Umgebung, das »Verwunschene Land«, und kommen dabei mitunter auf die tollsten Ideen. Wenn man dann auch noch einen so hartnäckigen, aber nicht gerade den hellsten Widersacher wie Gargamel hat, ist im Grunde garantiert, dass es in Schlumpfhausen nie langweilig wird!

Darum erscheinen neben den »großen« bei toonfish auch die kleinen, tagtäglichen Abenteuer aus der »Welt der Schlümpfe« – als eigene Reihe, mit ausgesuchten Kurzgeschichten in deutscher Alben-Erstveröffentlichung und thematisch sortiert.

Auch ein Schlumpf braucht mal Urlaub – doch wirklich ruhig wird’s damit nicht bei den Schlümpfen. Denn eins ist gewiss: Gargamel macht niemals Ferien!

Freut euch also auf die brandneuen Lacher in »Die Welt der Schlümpfe« Band 7.

Dieser Band enthält folgende Episoden:

– Ein schlumpfiger Tag am Meer

– Die Schlümpfe im Ferienlager

– Gargamel, der Überflieger

– Badespaß in Schlumpfhausen

– Die Schlümpfe gehen surfen

Erschienen bei Toonfish.

Peyo: Die Welt der Schlümpfe Bd. 7 – Die Ferienschlümpfe. Toonfish, Bielefeld 2017. 48 Seiten. 12,95 Euro. Auch als eComic erhältlich.