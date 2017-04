NEU im APRIL

Unsere HIGHLIGHTS des Monats APRIL:

The Walking Dead 27: Der Krieg der Füsterer

Cross Cult, ISBN 9783959812252, 18,00 EUR

Bad-Boy Negan ist wieder auf freiem Fuß!

Die Storyline „Der Krieg der Flüsterer“ hat in den USA bereits für Furore gesorgt. Selbst für THE WALKING DEAD-Verhältnisse ist dieser Handlungsbogen an Schockmomenten und Brutalität kaum zu übertreffen.

Die Schlümpfe – Die Welt der Schlümpfe 7: Die Ferienschlümpfe

Toonfish, ISBN 9783958399181, 12,95 EUR

Auch ein Schlumpf braucht mal Urlaub – doch wirklich ruhig wird‘s damit nicht bei den Schlümpfen. Denn eins ist gewiss: Gargamel macht niemals Ferien!

Enthologien 33: Ducks der Karibik – Der geschnabelte Korsar

Egmont, ISBN 9783770439577, 15,00 EUR

Die Weiten der Ozeane sind voller Herausforderungen denen sich ein Seefahrer stellen muss, denn neben Haien, Hunger und den Gewalten der Natur lauert die größte Gefahr wohl unter den schwarzen Bannern der Piraten. So manche Crew die in den Fängen von Freibeutern wie Dotterbart oder Schwarzschnabel endet, hat schon alle Hoffnung fahren lassen. Doch für echte Seemänner wie Ducks und Mausens ist dies selbstverständlich kein Grund die Segel zu streichen und so heißt es volle Fahrt voraus in wilde Abenteuer auf den Sieben Weltmeeren.

Guardians of the Galaxy – Kids-Comic 1

Panini, ISBN 9783741602627, 7,99 EUR

Die offiziellen Comics zur Trickserie mit den Guardians of the Galaxy: Kosmische, spritzige Abenteuer von Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora und Co. im Stil der Animationsserie von Disney. Im großen Alben-Format zeitloser Comic-Klassiker wie Asterix oder Tim und Struppi!

Wonder Woman/Batman: Hiketeia

Panini, ISBN 9783741601125, 12,99 EUR

Ein uraltes Ritual bindet Wonder Woman an eine wildfremde Person. Diese muss sie nun um jeden Preis beschützen – vor Batman, dem finsteren Rächer aus Gotham! Die große Graphic Novel mit Wonder Woman von Bestseller-Autor Greg Rucka.

Die Ducks in Europa

Egmont, ISBN 9783770439553, 13,00 EUR

Ein historischer Auftrag des Fähnlein Fieselscheif führt Donald und seine Neffen Tick, Trick und Track kreuz und quer durch Europa. Familie Duck soll die Originalausgabe des Schlauen Buches auf einer Wanderausstellung durch diverse europäische Metropolen begleiten und der Öffentlichkeit präsentieren. Es dauert selbstverständlich nicht lange, bis dieses einzigartige und unersetzliche Exponat die Unterwelt Entenhausens auf den Plan ruft und so beginnt ein rasantes Abenteuer an bekannten europäischen Schauplätzen.

Tungstênio

Avant, ISBN 9783945034545, 24,95 EUR

Durch einen scheinbar unbedeutenden Zwischenfall vor der Küste von Salvador de Bahia kreuzen sich die Wege von vier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Caju, schlitzohriger Kleindealer, Seu Ney, autoritärer Ex-Militär, Richard, abgebrühter Undercover-Polizist und Keira, die versucht, aus ihrer gewalttätigen Beziehung zu entkommen. Sie alle vereint vor allem eines: Sie sind Getriebene, deren Vergangenheit immer wieder droht, sie einzuholen, und für die Stillstand den Untergang bedeutet.

Spirou & Fantasio Spezial 22: Der Meister der schwarzen Hostien

Carlsen, ISBN 9783551776228, 12,00 EUR

Mit Band 22 der Spirou-Spezial-Reihe setzen Yann und Olivier Schwartz, das Erfolgsteam der „Operation Fledermaus“, ihren Spirou-Spezial-Band „Die Leopardenfrau“ fort. Sie zeigen Spirou und Fantasio in der durch den Zweiten Weltkrieg zerrütteten Gesellschaft, die sie mit den Folgen der belgischen Kolonialgeschichte konfrontiert.

Drachenzähmen leicht gemacht – Kids-Comic 1: Der Erbe der Schlange

Panini, ISBN 9783741601934, 9,99 EUR

Als neuer Häuptling muss Hicks nach dem jüngsten Angriff von Drago Blutfaust und seinem Großen Überwilden wieder Ruhe und Ordnung in sein Dorf bringen. Eine weitere Gelegenheit, sich zu beweisen, ergibt sich, als die von Erdbeben geplagte Insel Nepenthe die Wikinger um Hilfe bittet. Doch sobald Hicks und seine Freunde dort ankommen, wird rasch deutlich, dass die Beben nur ein Teil des Problems sind!

Ich habe Abel getötet 1

Splitter, ISBN 9783958394483, 15,80 EUR

Mord und Totschlag haben immer wieder die Geschichte der Menschheit geprägt, seit Anbeginn der Zeiten. Manchmal markieren sie sogar Schlüsselmomente, Wendepunkte der Historie, und die womöglich weitreichenden Folgen sind auf ewig mit dem Namen der Opfer verbunden. So auch bei dem Ur-Mord, den Kain laut Bibel an seinem Bruder Abel beging.

Maggy Garrisson 1: Lach doch mal, Maggy!

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337324, 14,95 EUR

Leicht punkig, leicht übergewichtig, kaltschnäuzig und einfallsreich wie keine zweite, das ist Maggy. Ein echtes Londoner East-End-Gewächs. Drei Tage vor Weihnachten hat sie endlich einen Job, leider bei einem Totalversager: Anthony Wight, Detektiv.

Bald läuft ihr die Polizistin Sheena über den Weg, die eine ähnliche Lebenseinstellung hat. Zu zweit fordern die Frauen die Unterwelt heraus…

Samurai Legenden 1: Furiko

Splitter, ISBN 9783958394438, 14,80 EUR

Sieben Söldner überfallen eine junge Frau, die sich gerade nichtsahnend eine Tätowierung stechen lässt – keine gute Idee. Am Ende sind fünf von ihnen tot und zwei auf der Flucht. Damit ist klar, dass es sich nicht um irgendeine harmlose Fremde handelt und dass zugleich jemand sehr großen Wert auf ihre Ergreifung legt.

Pepper & Carrot 1: Der Flugtrank

Popcom, ISBN 9783842036574, 14,00 EUR

Pepper hat verschlafen: Sie muss doch schnell zu dem wichtigen Zaubertrankwettbewerb! Ihre lustige Katze Carrot findet allerdings schnell eine Lösung. Ab durch die Lüfte mit Bett und Zaubertrank, flugs nach Komona, um sich dem kritischen Publikum zu stellen. Ob das gut geht? Oder war der Aufbruch doch etwas übereilt?

Sukkubus 7: Diamante

Splitter, ISBN 9783958392632, 14,80 EUR

Seit Anbeginn der Zeit beeinflussen Sukkuben heimlich den Lauf der Geschichte. Im Schatten der Großen dieser Welt arbeiten sie mittels eines umfassenden Plans auf verborgene Ziele hin… Doch sind sie wirklich diese legendären Monster, weibliche Dämonen, die einen Mann im Schlaf heimsuchen, um ihn zu verführen und unter ihre Kontrolle zu bringen?

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle April-Novitäten:

AVANT-VERLAG

Wunderland

Tom Tirabosco

avant, ISBN 9783945034576, 24,95 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Drachenblut 10: Lilith

Jean-Luc Istin, Stéphane Créty

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446509, 15,00 EUR

CARLSEN

Doppelband: Gaston

André Franquin

Carlsen, ISBN 9783551714138, 9,99 EUR

Doppelband: Marsipulami

André Franquin, Greg, Batem

Carlsen, ISBN 9783551714145, 9,99 EUR

Doppelband: Spirou & Fantasio

Tome, Fabien Vehlmann, Janry u.a.m.

Carlsen, ISBN 9783551714152, 9,99 EUR

Doppelband: Valerian & Veronique

Pierre Christin, Jean-Claude Mézières

Carlsen, ISBN 9783551714169, 9,99 EUR

Doppelband: Yoko Tsuno

Roger Leloup

Carlsen, ISBN 9783551714176, 9,99 EUR

Graphic Novel Paperback: Das Erbe

Rutu Modan

Carlsen, ISBN 9783551713858, 11,99 EUR

Schwarze Gedanken

André Franquin

Carlsen, ISBN 9783551765307, 14,99 EUR

XIII – Gesamtausgabe 4

Jean Van Hamme, Vance

Carlsen, ISBN 9783551728463, 34,99 EUR

CROSS CULT

Manifest Destiny 4: Sasquatch

Chris Dingess, Owen Gieni

Cross Cult, ISBN 9783959810319, 20,00 EUR

Outcast 4: In den Fängen des Teufels

Robert Kirkman, Paul Azaceta

Cross Cult, ISBN 9783959810852, 22,00 EUR

DANTES VERLAG

Slaine 1: Morgendämmerung

Massimo Beladinelli, Mike McMahon, Angie Kincaid, Pat Mills

Dantes, ISBN 9783946952022, 16,00 EUR

EGMONT

Alix – Gesamtausgabe 1

Jacques Martin

Egmont, ISBN 9783770439430, 35,00 EUR

Dem Ingeniör ist nichts zu schwör – Made in Entenhausen

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439546, 30,00 EUR

DUCK – Typenhandbuch Entenhausener Autos 1937 bis heute

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439539, 15,00 EUR

KULT COMICS

Alexander der Große 1: Der Sohn der Schlange

Eri Heiligendorff

Kult, ISBN 9783946722168, 19,95 EUR

PANINI

Batman – Detective Comics 8: Die Batman-Cops

Peter J.Tomasi, Brian Buccellato

Panini, ISBN 9783741600616, 16,99 EUR

Captain America: Steve Rogers 1: Im Zeichen der Hydra

Nick Spencer, Jesus Saiz

Panini, ISBN 9783741601545, 12,99 EUR

Captain Marvel: Sie fürchtet weder Tod noch Teufel 1

Kelly Sue DeConnick, Emma Ríos

Panini, ISBN 9783741601705, 24,99 EUR

Civil War II 2: Krieg der Götter

Dan Abnett, Laiso

Panini, ISBN 9783741601248, 14,99 EUR

Convergence: Kampf der Welten

Jeff King

Panini, ISBN 9783741600722, 29,99 EUR

Die Traumfabrik 1

Laurent Galadon, Fréderic Blier

Panini, ISBN 9783741602481, 14,99 EUR

Doctor Strange 3: Die letzten Tage der Magie (Teil 2 von 2)

Jason Aaron, Kevin Nowlan

Panini, ISBN 9783741601514, 14,99 EUR

Doctor Who – Die vier Doctoren

Paul Cornell, Neil Edwards

Panini, ISBN 9783741602382, 16,99 EUR

Drax Megaband 1 : Der Zerstörer

CM Punk, Scott Hepburn

Panini, ISBN 9783741601675, 24,00 EUR

Golden Dogs 4: Vier

Stéphan Desberg, Griffo

Panini, ISBN 9783741602573, 14,99 EUR

Guardians of the Galaxy 4 (2. Serie): Krieg auf Erden

Brian Michael Bendis, Valerio Schiti

Panini, ISBN 9783741601446, 12,99 EUR

Hal Jordan & das Green Lantern Corps 1: Sinestros Gesetz

Robert Venditti, Rafa Sandoval

Panini, ISBN 9783741600869, 12,99 EUR

Harley Quinn 1 (2. Serie): Zombie-Attacke

Amanda Conner, Bret Blevins

Panini, ISBN 9783741600876, 9,99 EUR

iZombie 4

James Rugg, Mike Allred

Panini, ISBN 9783741601163, 19,99 EUR

Mighty Morphin Power Rangers 1: Der grüne Ranger – Das erste Jahr

Higgins, Prasetya

Panini, ISBN 9783741602986, 12,99 EUR

Nightwing 1 (2. Serie): Besser als Batman

Tim Seeley, Yanick Paquette

Panini, ISBN 9783741600975, 12,99 EUR

Punisher 1 (2. Serie): Operation Condor

Becky Cloonan, Steve Dillon

Panini, ISBN 9783741601651, 16,99 EUR

Rocket Raccoon & Groot 2: … und dann kam Gwenpool!

Nick Kocher, Michael Walsh

Panini, ISBN 9783741601477, 12,99 EUR

Spider-Man 1: Spider-Man Global

Dan Slott, Giuseppe Camuncoli

Panini, ISBN 9783741601828, 14,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 16: Imperium: Das Herz der Rebellion

Judd Winick, Randy Stradley, Ron Marz

Panini, ISBN 9783741602917, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion 17: The Star Wars – Die Urfassung

J. W. Rinzler, Mike Mayhew

Panini, ISBN 9783741602924, 12,99 EUR

Star Wars Comics – Darth Vader (Ein Comicabenteuer): Vader Down

Jason Aaron, Mike Deodato

Panini, ISBN 9783741602702, 16,99 EUR

Star Wars Comics: Poe Dameron – Schwarze Staffel

Charles Soule, Phil Noto

Panini, ISBN 9783741602665, 14,99 EUR

Superman Megaband 2

Steve Niles, Steve Rude, Max Landis, Jock u.a.

Panini, ISBN 9783741600999, 26,00 EUR

Superman Sonderband 1: Der Sohn von Superman

Peter J. Tomasi, Patrick Gleason

Panini, ISBN 9783741601002, 14,99 EUR

Tales from the Darkside – Geschichten aus der Schattenwelt

Joe Hill, Gabriel Rodriguez

Panini, ISBN 9783741602818, 16,99 EUR

Thanos: Infinity Finale

Jim Starlin, Ron Lim

Panini, ISBN 9783741601217, 12,99 EUR

Venom: Space Knight 2: Venoms letzter Kampf

Robbie Thompson, Gerardo Sandoval,

Panini, ISBN 9783741601415, 14,99 EUR

Vision 2

Tom King, Gabriel Hernandez Walta

Panini, ISBN 9783741601569, 16,99 EUR

Wonder Woman 1 (2. Serie): Die Lügen

Greg Rucka, Liam Sharp

Panini, ISBN 9783741601095, 16,99 EUR

Wonderland 12: Asylum – Blut und Wahnsinn

Pat Shand, Raven Gregory, Tony Brescini

Panini, ISBN 9783741602788, 16,99 EUR

POPCOM

Die Superschwestern 2: Superschwestern gegen Superklone

Cazenove, William

Popcom, ISBN 9783842034594, 9,95 EUR

Ghost Realm 2

Timo Wuerz

Popcom, ISBN 9783842025783, 16,00 EUR

REPRODUKT

Birgit

Max Baitinger

Reprodukt, ISBN 9783956401220, 12,00 EUR

Die Goldgruber-Chroniken

Nicolas Mahler

Reprodukt, ISBN 9783956401213, 29,00 EUR

The Artist: Der Schnabelprinz

Anna Haifisch

Reprodukt, ISBN 9783956401237, 18,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Attila – Gesamtausgabe

Derib

Salleck Publications, ISBN 9783899086256, 29,90 EUR

Bettys Abenteuer 1: Der Zauber der Atalante

Olivier Marin, Jérome Phalippou

Salleck Publications, ISBN 9783899086317, 12,90 EUR

SCHREIBER UND LESER

Capricorn – Sammelband 3: Der blaue Drache / Tunnel / Passagen

Andreas

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337317, 29,80 EUR

SCHWARZER TURM

Bangebüxe

Silvia Berheide, Paul Butterer, Vivien Helders u.a.m.

Schwarzer Turm, ISBN 9783934167827, 5,00 EUR

SPLITTER

Black Science 3: Fluchtmuster

Rick Remender, Dean White, Matteo Scalera

Splitter, ISBN 9783958393776, 19,80 EUR

Die Meister der Inquisition 4: Mihaël

Nicolas Jarry, Jean-Paul Bordier

Splitter, ISBN 9783958392120, 14,80 EUR

Ferne Welten 3

Eric Adam, Leo

Splitter, ISBN 9783958394728, 14,80 EUR

Horacio d’Alba 3: Memoiren einer Duellantin

Jérôme Le Gris, Nicolas Siner

Splitter, ISBN 9783868694390, 14,80 EUR

Murena 05+06: Die schwarze Göttin / Das Blut der Bestien

Jean Dufaux, Philippe Delaby

Splitter, ISBN 9783958393813, 24,80 EUR

Reconquista 4: Der Tod eines Königs

Sylvain Runberg, Francois Miville-Deschenes

Splitter, ISBN 9783958394827, 14,80 EUR

Samurai 9: Ogomo

Jean Francois Di Giorgio, Frédéric Genêt

Splitter, ISBN 9783958394407, 14,80 EUR

Siberia 56 – 3: Pyramide

Christophe Bec, Alexis Sentenac

Splitter, ISBN 9783868697391, 14,80 EUR

Stephen King: Der Dunkle Turm 15: Stephen King: Der Dunkle Turm 15

Stephen King, Peter David, Robin Furth, Jonathan Marks

Splitter, ISBN 9783958390553, 29,80 EUR

Ulysses 1781 – 2: Der Zyklop

Xavier Dorison, Eric Hérenguel

Splitter, ISBN 9783958392502, 14,80 EUR

TASCHEN

Die Luftschiffabenteuer von Little Nemo

Winsor McCay

Taschen, ISBN 9783836566377, 12,00 EUR

TINTENTRINKER

Gotteskrieger – Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Reformation

Alexander Hogh, Lukas Kummer

Tintentrinker, ISBN 9783946401087, 20,00 EUR

TOONFISH

