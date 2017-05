Das Cross Cult-Programm von Oktober 2017 bis März 2018

Gerade hat der Cross Cult-Verlag aus Ludwigsburg sein Programm für den Zeitraum Oktober 2017 bis März 2018 bekanntgegeben. Wie schon länger bekannt, befinden sich diesmal erstmals auch Manga-Titel darunter, die ab Oktober zweimonatlich erscheinen. Dabei handelt es sich um Neuausgaben der Titel „Blame“ (vormals Egmont) und „Basilisk“ (vormals Heyne) sowie die Game-Tie-Ins „Warcraft“ und „Starcraft“.

Im „normalen“ Programm gibt es als Highlights zwei Titel von „100 Bullets“-Zeichner Eduardo Risso. Zum einen die neue Serie „Moonshine“, die wie gewohnt mit Autor Brian Azzarello entstand. Und zum anderen „Torpedo 1972“, wo der Argentinier in die Fußstapfen von Jordi Bernet tritt und neue Abenteuer des Killers Luca Torelli erzählt.

Wie zuletzt häufiger sind einige der Titel limitiert, nämlich „Baltimore“ (1.111 Ex.), „Battle Pope“ (1.666 Ex.) und „Geschichten aus dem Hellboy Universum“ 6 (1.111 Ex.).

Das Programm auf einen Blick:

OKTOBER 2017

Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano

The Walking Dead 28

144 S., € 18,—

John Schnepp und Guiu Vilanova

Slayer: Repentless – ohne Reue

96 S., € 20,—

E. S. Abulí, Eduardo Risso

Torpedo 1972

48 S., € 16,—

Gene Luen Yang, Gurihiru

Avatar Premium 4: Rauch und Schatten

240 S., € 39,80

NOVEMBER 2017

Rick Remender, Jerome Opena, Matt Hollingsworth

Seven to Eternity 1: Der Gott des Flüsterns

128 S., € 25,—

Mike Mignola, Christopher Golden, Peter Bergting

Baltimore 2

ca. 600 S., € 50,—

Robert Kirkman, Tony Moore

Battle Pope Gesamtausgabe

ca. 500 S., € 50,—

Chris Dingess, Robert Matthews, Owen Gieni

Manifest Destiny 5

128 S., € 20,—

Robert Kirkman, Paul Azaceta

Outcast 5

128 S., € 22,—

Robert Kirkman, Charlie Adlard

The Walking Dead SC 10: Dämonen

144 S., € 8,99

DEZEMBER 2017

Dan Abnett, Brian Albert Thies

Leben und Tod: Aliens vs. Predator

144 S., € 18,—

Brian K. Vaughan, Cliff Chiang

Paper Girls 3

128 S., € 22,—

Brian Azzarello, Eduardo Risso

Moonshine 1

144 S., € 22,—

Mike Mignola

„The Amazing Screw-On Head“ und andere seltsame Dinge

104 S., € 20,—

JANUAR 2018

Mike Mignola u.a.

Geschichten aus dem Hellboy Universum 6

ca. 600 S., € 50,—

Kai Hirdt, Marco Castiello, Michael Atiyeh

Perry Rhodan Comicband 2: Kampf um die Sol

112 S., € 20,—

John Layman, Rob Guillory

Chew 12: Saurer Apfel

128 S., € 20,—

Tim Seeley, Mike Norton

Revial 8: Bleib doch noch etwas

128 S., € 20,—

Travis Beacham, Joshua Fialkov, Marcos Marz

Pacific Rim: Tales from the Drift

112 S., € 15,—

Simon Furman Iwan Nazif

Dragons – Die Reiter von Berk 6: Die Unterwelt

64 S., € 14,95

FEBRUAR 2018

Daniel Warren Johnson

Extremity 1

144 S., € 22,—

Michael Dante DiMartino, Irene Koh, Heather Campbell

Die Legende von Korra 2: Revierkämpfe 2

80 S., € 8,90

Robert Kirkman, Charlie Adlard

The Walking Dead SC 11: Jäger und Gejagte

144 S., € 8,99

MÄRZ 2018

Marjorie Liu, Sana Takeda

Monstress 3

144 S., € 15,—

Brian K. Vaughan, Fiona Staples

Saga 8

152 S., € 22,—

Brian Wood, Tristan Jones

Aliens: Defiance

160 S., € 18,—

Mike Johnson u.a.

Star Trek Comicband 16: Die neue Zeit 10

120 S., € 15,—

Michael Peinkofer, Jan Bratenstein, Peter Snejbjerg

Ork-Saga 3: Der Kopfgeldjäger

48 S., € 14,95

MANGA

OKTOBER 2017

Tsutomu Nihei

Blame! Master Edition 1

ca. 400 S., € 28,—

Masaki Segawa

Basilisk Master Edition 1

ca. 500 S., € 28,—

Warcraft: Legends 1

192 S., € 10,—

Warcraft: Legends 2

192 S., € 10,—

DEZEMBER 2017

Tsutomu Nihei

Blame! Master Edition 2

ca. 400 S., € 28,—

Masaki Segawa

Basilisk Master Edition 2

ca. 500 S., € 28,—

Warcraft: Legends 3

192 S., € 10,—

Warcraft: Legends 4

192 S., € 10,—

FEBRUAR 2018

Tsutomu Nihei

Blame! Master Edition 3

ca. 400 S., € 28,—

Warcraft: Legends 5

192 S., € 10,—

Starcraft: Frontline 1

192 S., € 10,—

Starcraft: Frontline 2

192 S., € 10,—

