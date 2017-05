Der letzte Trailer von WONDER WOMAN ist da

„Wonder Woman“ steht unter besonderer Beobachtung. Vor allem natürlich, weil die bisherigen Filme aus DCs Extended Universe (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad) nicht die hochgesteckten Erwartungen erfüllten. Aber auch, weil mit diesem Film erstmals eine weibliche Figur im Mittelpunkt eines Superheldenfilms steht, seit die Welle mit „Spider-Man“ und „Iron Man“ (von der Marvel Konkurrenz) ihren Anfang nahm. Kann WW diese Doppelbelastung wuppen? Nun, die bisherigen Trailer haben alle Spaß gemacht, aber „Suicide Squad“ hat uns natürlich gewarnt. Nette Trailer sind eben nur das: nette Trailer. Die kommenden Wochen dürfte man im Hause Warner also recht nervös sein. Denn der nächste DCEU-Film steht ja schon in den Startlöchern: „Justice League“.

„Wonder Woman“ kommt am 15. Juni 2017 in die Kinos. Neben Gal Gadot in der Titelrolle sind Chris (Kirk) Pine, Connie Nielsen und Robin Wright dabei. Regie führte Patty Jenkins.