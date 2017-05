GRÖNLAND VERTIGO von Tanquerelle erscheint bei Avant

Eine der großen Comicüberraschungen von 2015 war Hervé Tanquerelles wunderbarer Band „Die Diebe von Karthago“. Um so schöner ist es, dass der Berliner Avant-Verlag nun kurzfristig noch dessen „Grönland Vertigo“ ins Frühjahrprogramm aufgenommen hat – auch weil der Autor und Zeichner zum Comicfestival München (25. – 28. Mai) kommen wird.

Der Verlag teasert den Band wie folgt:

Al s Georges Benoît-Jean, ein Comiczeichner in einer Schaffenskrise, die Einladung erhält an einer Expedition in den Nordosten Grönlands teilzunehmen erhofft er sich neue Inspiration für ein kommendes Buch. Er sagt spontan zu. An Bord des Segelschiffs Aurora trifft er sein Idol, den norwegischen Schriftsteller Jørn Freuchen, der Georges unter seine Obhut nimmt. Aber Freuchen hat ganz eigene Interessen, die er während er Reise verfolgt …

Hauptsponsor der Expedition ist der finnische Maler, Bildhauer und Performance-Künstler Ville Hakkola, ein verschrobener Perfektionist, dessen riesige Installation auf einem Gletscher den Höhepunkt der Reise darstellen soll. Doch Hakkolas zunehmende Angst vor Sabotage wird für die Mitreisenden immer mehr zur Zerreißprobe.

Grönland Vertigo ist eine wunderschön gezeichnete (und an den zeitlosen Stil Hergés angelehnte) Reise in den hohen Norden. Eine Reise in welcher der Autor die Erlebnisse seiner eigenen Expedition nach Grönland mit viel Witz und Leichtigkeit verarbeitet.