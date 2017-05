LEGO MARVEL SUPERHEROES 2 angekündigt

Obwohl sich die Lego-Games aus dem Hause „Traveller’s Tales“ untereinander oft ähnlich sind, erreichen sie seit vielen Jahren eine treue und breite Fangemeinde von jung bis alt. Schuld daran ist sicher nicht zuletzt die Verwendung riesiger Popkultur-Franchises wie „Star Wars“, „Harry Potter“, „Fluch der Karibik“ oder natürlich auch die Comic-Helden der Marvel- und DC-Universen. Während letztere zur Zeit vor allem im „Toys-to-Life“-Spaß „LEGO Dimensions“ zum Zuge kommen, kündigte Warner nun ein neues, eigenständiges Spiel der Marvel-Recken an. Darin dient nicht nur der Zeitreisende „Kang der Eroberer“ als zentraler Bösewicht, sondern spielt naheliegender Weise die Zeit selbst ebenfalls eine wichtige Rolle. So finden die Baustein-Abenteuer in unterschiedlichen Epochen statt, weshalb Lego-Freunde unter anderem in die Plastik-Haut eines Cowboy-Captain-Americas oder des futuristischen „Spider-Man 2099“ schlüpfen dürfen. Außerdem wird es erstmals die Möglichkeit geben, mit manchen Charakteren aktiv Einfluss auf die Zeit zu nehmen, sowie endlich mit vier Spielern gleichzeitig gegeneinander die Fetzen, äh Steinchen fliegen zu lassen.

Man darf also nicht nur gespannt auf den neuen Lego-Marvel-Titel sein, sondern vor allem auch darauf, ob Disney nun möglicherweise nach dem Ableben des eigenen „Toys-To-Life“-Konzepts „Disney Infinity“ die Freigabe für Marvel-Helden in Warners „LEGO Dimensions“ erteilen wird…

„LEGO MARVEL SUPERHEROES 2“ erscheint am 16. November für PlayStation 4, XBox One und den PC. Kurze Zeit später soll auch eine Version für die Nintendo Switch folgen.