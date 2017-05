NEU im MAI

Unsere HIGHLIGHTS des Monats MAI:

Liebe auf Iranisch

Splitter, ISBN 9783958395435, 19,80 EUR

Nachrichten aus dem Inneren der Islamischen Republik Iran zu erhalten, verlässliche zumal, ist nicht einfach und von den dortigen Machthabern auch gar nicht erwünscht. Umso wertvoller ist dieser Band, der die heimlichen Gespräche eines französischen Journalistenpaars mit iranischen Zwanzig- bis Dreißigjährigen als eine Reportage in Comicform präsentiert. Und dabei geht es gar nicht in erster Linie um Religion und Politik, sondern um das Privateste, Persönlichste überhaupt – die Liebe. Seit Marjane Satrapis »Persepolis« gab es zumindest im Comic keinen so intimen Einblick mehr in die iranische Gesellschaft. Und das Bedrückendste ist, seither scheint sich auch kaum etwas verändert zu haben.

Jolly Jumper antwortet nicht

Egmont, ISBN 9783770439263, 13,00 EUR

Fans des berühmten Cowboys dürfen sich freuen, denn zum 70. „Lucky-Luke“-Jubiläum erscheinen zwei ganz besondere Alben. Nach Matthieu Bonhommes dramatischer Hommage „Der Mann, der Lucky Luke erschoss“, setzt sich nun Guilaume Bouzard im zweiten Band der Jubiläumsreihe auf seine ganz eigene Art mit Morris‘ Westernepos auseinander. „Jolly Jumper antwortet nicht“ erzählt eine humorvoll-charmante Geschichte um den Lonesome-Cowboy und seinen treuen Wegbegleiter. Der skurril-überzeichnete zweite Teil der Lucky Luke-Hommage ist ein Muss für echte Westernhelden.

Civil War II Megaband

Panini, ISBN 9783741601668, 29,00 EUR

Selbst der kriminelle Kingpin bekommt die Auswirkungen des zweiten Superheldenkriegs zu spüren -trifft u. a. auf den Punisher! Und während Karnak dem jungen Ulysses eine Lektion erteilt, tritt Captain America einer privaten Polizeiarmee und US Agent entgegen. Zudem streiten Scarlet Witch und Quicksilver, und Winter Soldier nimmt Miles Morales ins Visier

Mehr Civil War II-Action in einem Band geht nicht!

Sherlock Holmes – Chroniken des Moriarty

Splitter, ISBN 9783958391987, 19,80 EUR

Nur mittels Magie war es James Moriarty, dem geschworenen Feind von Sherlock Holmes, gelungen, die Auseinandersetzung mit dem Meisterdetektiv zu überleben. Um den letzten, zentralen Teil seiner Persönlichkeit zurückzugewinnen, ließ er sich jedoch mit den Mächten des Necronomicons ein und lieferte sich damit alten, furchterregenden Gottheiten aus, die ihn als Tor zur Welt missbrauchen wollten. Das konnte Holmes zwar im letzten Moment verhindern, doch Moriartys Schicksal schien damit endgültig besiegelt – die dämonischen Götter zogen ihn auf ihre Seite, in eine Hölle ewiger Qualen. Nun kehrt er, ein Jahr danach, unerwartet zurück – und hat eine neue Mission…

Aliens Classic Omnibus

Cross Cult, ISBN 9783959813983, 50,00 EUR

Was erhält man, wenn man das beliebte Aliens-Franchise in die Hände von Comic-Stars wie Mike Mignola, Richard Corben, David Lloyd, John Byrne, Eduardo Risso oder Kelley Jones gibt? Einen intergalaktischen Alptraum in schwarz-weiß!

Insgesamt zehn spannende Geschichten warten auf den geneigten Leser und geben Antworten auf Fragen wie: Wie sah die erste Alien-Invasion in den Fünfzigern aus? Sollte sich ein kaltblütiger Killer auf die Seite der Menschen stellen, um gegen die Aliens zu kämpfen? Was passiert, wenn eine Gruppe Teenager auf einem abgelegenen Hinterwäldlerplaneten von Aliens überfallen wird?

Der Zauberer von Oz (Softcoverausgabe)

Panini, ISBN 9783741602580, 14,99 EUR

Als ein Wirbelsturm die kleine Dorothy ins magische Land Oz verschlägt, macht sie versehentlich eine böse Hexe platt, befreit eine lebende Vogelscheuche, lernt einen feigen Löwen kennen, ölt einen Holzfäller aus Blech und wird von den Munchkins als große Zauberin gepriesen – aber eigentlich will sie nur eines wissen: Wie kommt sie wieder nach Hause?

Die traumhafte Comic-Adaption des Kinderbuch-Klassikers von L. Frank Baum.

Die Daltons 1: Der erste Tote

Splitter, ISBN 9783958394933, 14,80 EUR

Die Brüder Dalton – Bob, Grat, Bill und Emmett – zählen zur Outlaw-Prominenz des Wilden Westens. Und trotzdem beruht ihre Bekanntheit heute größtenteils auf einem karikaturistischen Zerrbild, für das ein gewisser einsamer Comic-Cowboy verantwortlich zeichnet.

Hier nun die Geschichte der echten Daltons, eine Geschichte von Unglück und Elend, unerfüllten Hoffnungen, falschen Entscheidungen – anschaulich erzählt als Spätwestern-Ballade mit nachhaltigem Eindruck. Beinah eine späte Ehrenrettung für die vier Desperados.

Gung Ho 3: Sexy Beast

Cross Cult, ISBN 9783864254086, 25,00 EUR

Endlich ist es so weit. Die Jugendlichen von Fort Apache bekommen ihre Waffen und dürfen die Festung nun auch ohne Erwachsene verlassen. Doch einem ausgelassenen Ausflug in die freie Natur folgt ein Angriff der wilden Reaper, dem die Kids nur knapp entkommen … und der Angriff der Reaper ist gar nichts gegen die klassischen Probleme der aufmüpfigen Teenager: das Erwachsenwerden und die ständige Bevormundung durch ihre Eltern und Aufseher.

Mohnblumen aus dem Irak

Reprodukt, ISBN 9783956401206, 18,00 EUR

In “Mohnblumen aus dem Irak” erzählt Brigitte Findakly von ihrer Kindheit im Irak. Zu Beginn der 1960er Jahre als Tochter einer Französin und eines Irakers geboren, wuchs sie in Mossul auf. Kurze Episoden zeigen ihren kindlichen Blick auf einen Alltag, der von kulturellen Missverständnissen ebenso geprägt war wie von den zusehends bedrohlicher werdenden Militärdiktaturen und Staatsstreichen. Lewis Trondheim findet für die mal amüsanten, mal politisch brisanten Anekdoten seiner Ehefrau eine ergreifende und universale Bildsprache.

“Mohnblumen aus dem Irak” ist von trauriger Aktualität – nicht nur der Migrationserfahrungen wegen, von denen das Buch berichtet, sondern auch angesichts der Erinnerungen an eine Region, die heute stark zerstört ist.

Blacksad – Gesammelte Fälle

Carlsen, ISBN 9783551747754, 49,99 EUR

Die Reihe Blacksad von Canales und Guarnido ist ein moderner Comic-Klassiker.

Angesiedelt in einer düsteren Großstadt, in der nur Tiere leben, erledigt Blacksad lakonisch seine Fälle.

Diese prächtige Ausgabe enthält die 5 bisher erschienenen Blacksad-Bände sowie zwei zusätzliche Geschichten und Skizzenmaterial.

Eine geheimnisvolle Melodie

Egmont, ISBN 9783770439638, 29,00 EUR

In „Eine geheimnisvolle Melodie: Oder: Wie Micky seine Minnie traf“ interpretiert der Schweizer Comickünstler Cosey das Disney-Universum auf eine völlig neue Art und Weise. Sein brandneues Abenteuer über das Kennenlernen des wohl bekanntesten Mäuse-Paars der Welt setzt der Zeichner im Stil der frühen Micky Maus-Klassiker um. Dieser hochwertige Band ist ein Muss für alle Fans und Sammler!

Mickey’s Craziest Adventures

Egmont, ISBN 9783770439621, 29,00 EUR

Kopfsachen

Carlsen, ISBN 9783551734297, 16,99 EUR

2016 erhielt Uli Oesterle den Preis der Berthold-Leibinger-Stiftung für sein Projekt „Vatermilch“, das bei Carlsen erscheinen soll. Um die Wartezeit für die Leser zu verkürzen werden die Kurzgeschichten wieder auflegelegt, die in unterschiedlichen Publikationen erschienen sind. Es sind Kurzgeschichten aus den Jahren 1999 bis 2016 – einige neu koloriert -, und als Bonus gibt es eine neue, exklusive Hector Umbra-Geschichte.

MADs Meisterwerke: Filme und TV-Serien

Panini, ISBN 9783741602962, 49,90 EUR

Von Casablanca über Harry Potter bis hin zu Derrick und Tatort … man muss kein Genie sein, um Meilensteine der Film- und TV-Serien-Geschichte auszuwählen! Doch man braucht jede Menge Talent (und Boshaftigkeit!), um herauszustellen, wieso diese Meisterwerke nerven! MADs ebenso geniale wie gemeine Künstler haben reichlich davon und nehmen die Filme und Serien in die Mangel!

Dieser Band vereint in chronologischer Reihenfolge MADs Parodien, sowohl aus dem amerikanischen als auch dem deutschen MAD-Magazin.

Nils 1: Elementargeister

Splitter, ISBN 9783958395107, 14,80 EUR

Den alten Legenden zufolge existiert jenseits der materiellen Welt eine Sphäre, bevölkert von Lichtwesen, ohne die alle Materie leblos bleibt. Als nun im gesamten Nordland nichts mehr wächst, sodass eine Hungersnot droht, bricht Ruben mit seinem Sohn Nils auf, um eine rationale Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Aber auch er weiß um die alten Überlieferungen, und letztlich muss er sich der Tatsache stellen, dass etwas das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten ganz massiv stört. Doch es ist Nils, der daraus in einer Mischung aus Mut und jugendlichem Übermut die Konsequenzen zieht und zur Tat schreitet…

Und hier die VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT über alle Mai-Novitäten:

ALL VERLAG

Die Wege von Malefosse – Gesamtausgabe 1

Francois Dermaut, Daniel Bardet, Brice Goepfert

All, ISBN 9783926970961, 29,80 EUR

Guerillas 3

Brahm Revel

All, ISBN 9783926970428, 15,80 EUR

AVANT-VERLAG

Wunderwaffen 5: Tag der Katastrophe

Richard D. Nolane, Maza

All, ISBN 9783926970909, 15,80 EUR

Grönland Vertigo

Hervé Tanquerelle

avant, ISBN 9783945034644, 24,95 EUR

Kobane Calling

Zerocalcare

avant, ISBN 9783945034637, 24,95 EUR

Mac Coy 1

J.P. Gourmelen, Antonio Hermández Palacios

avant, ISBN 9783945034583, 39,95 EUR

BUNTE DIMENSIONEN

Carmen McCallum 6: Der sechste Finger des Punjab

Gess, Fred Duval

Bunte Dimensionen, ISBN 9783944446486, 14,00 EUR

CARLSEN

Andy Morgan – Gesamtausgabe 1

Greg, Hermann Huppen

Carlsen, ISBN 9783551718341, 29,99 EUR

Blacksad – Gesammelte Fälle

Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido

Carlsen, ISBN 9783551747754, 49,99 EUR

Blake & Mortimer 21: Das Testament des William S.

Yves Sente, André Juillard

Carlsen, ISBN 9783551023414, 12,00 EUR

Inspektor Bayard 2

Olivier Schwartz

Carlsen, ISBN 9783551763365, 12,99 EUR

Kopfsachen

Uli Oesterle

Carlsen, ISBN 9783551734297, 16,99 EUR

Mutts: Wilde Tiere

Patrick McDonnell

Carlsen, ISBN 9783551712554, 12,99 EUR

COMICPLUS

Agent Alpha – Gesamtausgabe 1

Juri Schigunov, Pascal Renard

comicplus+, ISBN 9783894742973, 34,00 EUR

Unterwegs – Gesamtausgabe 5

Daniel Ceppi

comicplus+, ISBN 9783894742966, 34,00 EUR

CROSS CULT

Aliens Classic Omnibus

Diverse

Cross Cult, ISBN 9783959813983, 50,00 EUR

Chew – Bulle mit Biss 11: Die letzten Abendmahle

John Layman, Rob Guillory

Cross Cult, ISBN 9783864253775, 20,00 EUR

Drifter 3: Lichterloh

Ivan Brandon, Nic Klein

Cross Cult, ISBN 9783959810371, 25,00 EUR

Gung Ho 3: Sexy Beast

Benjamin von Eckartsberg, Thomas von Kummant

Cross Cult, ISBN 9783864254086, 25,00 EUR

The Walking Dead – Softcover 8: Auge um Auge

Robert Kirkman, Cliff Rathburn, Charlie Adlard

Cross Cult, ISBN 9783864258107, 8,99 EUR

EGMONT

Asterix balinat

René Goscinny, Albert Uderzo

Egmont, ISBN 9783770439508, 19,99 EUR

Eine geheimnisvolle Melodie

Walt Disney, Cosey

Egmont, ISBN 9783770439638, 29,00 EUR

Entenhausener Weltbibliothek 01

Walt Disney u.a.m.

Egmont, ISBN 9783770439591, 20,00 EUR

Hägar der Schreckliche Gesamtausgabe 29

Dik Browne

Egmont, ISBN 9783770439270, 29,99 EUR

Jolly Jumper antwortet nicht

Guillaume Bouzard

Egmont, ISBN 9783770439263, 13,00 EUR

Mickey’s Craziest Adventures

Walt Disney, Lewis Trondheim, Nicolas Keramidas

Egmont, ISBN 9783770439621, 29,00 EUR

GRINGO COMICS

Kommissar Fröhlich 10: Heilige Stimmen

Stephan Hagenow

Gringo Comics, ISBN 9783946649021, 12,90 EUR

PANINI

Ant-Man Bd. 2 (2. Serie): Ant-Mans Eleven

Nick Spencer, Ramon Rosanas

Panini, ISBN 9783741601316, 16,99 EUR

Avengers & die Guardians of the Galaxy – Die Thanos-Krise

Brian Michael Bendis, Mark Bagley

Panini, ISBN 9783741601903, 16,99 EUR

Batman: Auf dem Weg ins Niemandsland Bd. 2

Dixon, Chuck; Neil, Dennis; Aparo, Jim

Panini, ISBN 9783741600692, 39,99 EUR

Black Panther Bd. 2: Sturm über Wakanda

Ta-Nehisi Coates, Brian Stelfreeze

Panini, ISBN 9783741601620, 14,99 EUR

Captain Marvel Bd. 2: Krieg der Helden

Christos N. Gage, Marco Failla

Panini, ISBN 9783741601538, 14,99 EUR

Civil War II Bd. 3: X-Men

Cullen Bunn u.a.m.

Panini, ISBN 9783741601255, 14,99 EUR

Civil War II Megaband

Jeremy Whitley, Marguerite Sauvage

Panini, ISBN 9783741601668, 29,00 EUR

ControNatura – Tierisch menschlich Bd. 1

Mirka Andolfo

Panini, ISBN 9783741602511, 19,99 EUR

Deadpool Bd. 1 (2. Serie): Wade Wilson Superstar

Gerry Duggan, Mike Hawthorne

Panini, ISBN 9783741601835, 12,99 EUR

Der überragende Iron Man

Tom Taylor, Yildiray Cinar

Panini, ISBN 9783741601781, 19,99 EUR

Der Zauberer von Oz (Softcoverausgabe)

Skottie Young, Eric Shanower

Panini, ISBN 9783741602580, 14,99 EUR

Die neue Suicide Squad Bd. 3: Kriegsverbrechen

Sean Ryan, John Ostrander, Phil Briones, Gus Vazques

Panini, ISBN 9783741600968, 14,99 EUR

Doctor Who – Der zwölfte Doctor Bd. 3: Hyperion

Robbie Morrison, George Mann, Daniel Indro

Panini, ISBN 9783741602368, 16,99 EUR

Fables: Everafter – Es war einmal … Bd. 1

Bill Willingham

Panini, ISBN 9783741601132, 16,99 EUR

Flash Bd. 2 (2. Serie)

Joshua Williamson, Neil Googe

Panini, ISBN 9783741600784, 12,99 EUR

Hulk Bd. 3 (2. Serie): Civil War II – Gewichtige Entscheidungen

Greg Pak, Mike Del Mundo, Mahmud Asrar

Panini, ISBN 9783741601408, 12,99 EUR

Injustice – Das fünfte Jahr Bd. 1

Brian Buccellato

Panini, ISBN 9783741600906, 14,99 EUR

Injustice – Götter unter uns: Das erste Jahr Bd. 1

Tom Taylor

Panini, ISBN 9783741604218, 16,99 EUR

Justice League Bd. 11: Der Darkseid-Krieg 2

Geoff Johns u.a.m.

Panini, ISBN 9783741600944, 16,99 EUR

Lucifer – Mein Wille geschehe Bd. 2

Holly Black

Panini, ISBN 9783741601170, 16,99 EUR

MADs Meisterwerke: Filme und TV-Serien

Diverse

Panini, ISBN 9783741602962, 49,90 EUR

New Avengers Bd. 3 (2. Serie): Avengers vs. S.H.I.E.L.D.

Al Ewing, Paco Medina

Panini, ISBN 9783741601385, 16,99 EUR

Old Man Logan Bd. 3 (2. Serie): Der letzte Ronin

Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Panini, ISBN 9783741601354, 12,99 EUR

Spider-Man/Deadpool Bd. 2: Bis aufs Blut

Joe Kelly, Ed McGuinness, Scott Koblish, Gerry Duggan

Panini, ISBN 9783741601309, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 18: Darth Maul: Sohn Dathomirs

Jeremy Barlow, Juan Frigeri, Mauro Vargas

Panini, ISBN 9783741602931, 12,99 EUR

Star Wars Comic-Kollektion Bd. 19: Imperium: Im Schatten des Vaters

Thomas Andrews, Adriana Melo, Michel Lacombe

Panini, ISBN 9783741602948, 12,99 EUR

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger (Die Junior Graphic Novel)

Alessandro Ferrari, Ingo Römling, Igor Chimisso

Panini, ISBN 9783741602733, 9,99 EUR

Titans Bd. 1

Dan Abnett

Panini, ISBN 9783741601064, 16,99 EUR

Trigan Bd. 10

Don Lawrence, Mike Butterworth

Panini, ISBN 9783741602467, 16,99 EUR

Wonder Woman: Das erste Jahr

Greg Rucka, Nicola Scott

Panini, ISBN 9783741601101, 16,99 EUR

World of Tanks – Graphic Novel Bd. 1: Roll Out

Garth Ennis, J. P. Holden, Carlos Ezquerra

Panini, ISBN 9783741602764, 16,99 EUR

X-Men Bd. 3 (2. Serie): Weltenfresser

Jeff Lemire u.a.m.

Panini, ISBN 9783741601279, 14,99 EUR

Zeitenwende Bd. 2: Hund und Wolf

Eric Warnauts, Guy Raives

Panini, ISBN 9783741602542, 14,99 EUR

PIREDDA VERLAG

Orphan Train 5: Cowpoke Canyon

Xavier Fourquemin, Philippe Charlot

Piredda, ISBN 9783941279889, 14,00 EUR

Sherlock Holmes 2: Das Zeichen der Vier

Ian Culbard, Ian Edginton

Piredda, ISBN 9783941279773, 19,95 EUR

Sherlock Holmes 3: Der Hund der Baskervilles

Ian Culbard, Ian Edginton

Piredda, ISBN 9783941279780, 19,95 EUR

POPCOM

Eine kleine Reise 3: …zum Meer

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud

Popcom, ISBN 9783842033757, 9,95 EUR

Eine kleine Reise 4: …in den Dschungel

Federico Bertolucci, Frédéric Brrémaud

Popcom, ISBN 9783842033764, 9,95 EUR

Giant Days 3: Beziehungen werden überbewertet!

John Allison, Lissa Treiman, Max Sarin, Whitney Cogar

Popcom, ISBN 9783842023895, 14,00 EUR

Lou! 7: Das Baumhaus

Julien Neel

Popcom, ISBN 9783842025707, 9,95 EUR

REPRODUKT

Hilda und der Steinwald

Luke Pearson

Reprodukt, ISBN 9783956401251, 20,00 EUR

Mohnblumen aus dem Irak

Brigitte Findakly, Lewis Trondheim

Reprodukt, ISBN 9783956401206, 18,00 EUR

Olympia

Bastien Vivès, Ruppert & Mulot

Reprodukt, ISBN 9783956401060, 20,00 EUR

Wilson

Daniel Clowes

Reprodukt, ISBN 9783956400735, 20,00 EUR

SALLECK PUBLICATIONS

Die neuen Abenteuer von Buck Danny 3: Die Geister der aufgehenden Sonne

Frédéric Zumbiehl, Jean-Michel Arroyo

Salleck Publications, ISBN 9783899086461, 12,90 EUR

Soda 13: Auferstehung

Philippe Tome, Dan Verlinden

Salleck Publications, ISBN 9783899086393, 11,00 EUR

SCHREIBER UND LESER

Das schräge Mädchen

François Schuiten, Benoit Peeters

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337270, 27,80 EUR

Stupor Mundi – Das Staunen der Welt

Néjib

Schreiber & Leser, ISBN 9783946337348, 29,80 EUR

SPLITTER

Annas Paradies 3: Hexenjagd

Daniel Schreiber

Splitter, ISBN 9783868692990, 14,80 EUR

Black Science 4: Gotteswelt

Rick Remender, Dean White, Matteo Scalera

Splitter, ISBN 9783958393783, 19,80 EUR

Dan Cooper Gesamtausgabe 7

Albert Weinberg

Splitter, ISBN 9783958393486, 34,80 EUR

Die Daltons 1: Der erste Tote

Olivier Visonneau, Jesus Alonso

Splitter, ISBN 9783958394933, 14,80 EUR

Die Schiffbrüchigen von Ythaq 14: Das Juwel des Genies

Christophe Arleston, Adrien Floch

Splitter, ISBN 9783868695694, 14,80 EUR

Elfen 15: Schwarz wie das Blut

Eric Corbeyran, Bojan Vukic

Splitter, ISBN 9783958392434, 14,80 EUR

Liebe auf Iranisch

Jane Deuxard, Deloupy

Splitter, ISBN 9783958395435, 19,80 EUR

Murena 9: Dornen

Jean Dufaux, Philippe Delaby

Splitter, ISBN 9783958394001, 15,80 EUR

Nils 1: Elementargeister

Jérome Hamon, Antoine Carrion

Splitter, ISBN 9783958395107, 14,80 EUR

Samurai 10: Ririko

Jean Francois Di Giorgio, Frédéric Genêt

Splitter, ISBN 9783958394414, 14,80 EUR

Sherlock Holmes – Chroniken des Moriarty

Sylvian Cordurié, Andrea Fattori

Splitter, ISBN 9783958391987, 19,80 EUR

Überlebende 1

Leo

Splitter, ISBN 9783958394957, 14,80 EUR

Winter 1709 – Band 2

Nathalle Sergeef, Philippe Xavier

Splitter, ISBN 9783958393318, 14,80 EUR