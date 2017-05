SPAWN: Origins Collection

Der höllische Antiheld Al Simmons alias Spawn ist fester Bestandteil der amerikanischen Comiclandschaft. Die düsteren und brutalen Heldentaten des unfreiwilligen Heeresführers der Hölle gaben Anfang der Neunziger Jahre wichtige Impulse in der noch immer fast durchweg jugendfreien Superhelden-Landschaft. Bei Panini erscheinen die unzensierten, deutschen Übersetzungen der schicken „Spawn: Origins“-Hardcoverbände, vor kurzem erschien außerdem auch der zweite „Origins“-Band zur Spinoff-Reihe „Curse of the Spawn“. Ein Einblick in einen etwas anderen Heldenkosmos…