20 Jahre PANINI COMICS – Aktionstag am 1. Juli 2017

Dieses Jahr feiert nicht nur Carlsen Comics sein inzwischen 50-jähriges Bestehen, sondern kann auch Comic-Riese Panini inzwischen auf eine beachtliche Historie von stolzen zwanzig Jahren namhafter Comicveröffentlichungen zurückblicken. In der Tradition von Events wie dem „Gratis-Comic-Tag“ oder dem hauseigenem „Batman-Tag“ haben Comic-Fans und all jene, die es noch werden wollen nun am 1. Juli 2017 die Gelegenheit, sich ein paar exklusive Goodies zu sichern. Neben elf verschiedenen Aktionsheften zu riesigen Themen wie den Avengers, Batman, Spider-Man, den Simpsons, Star Wars oder Preacher gibt es eine Reihe praktischer Gimmicks wie Einkaufschips, Kugelschreiber, Lesezeichen oder einem sommerkompatiblem Fächer. Alles selbstverständlich mit dem Logo des Verlags, der uns in Deutschland mit einer eindrucksvollen Masse ikonischer Comic-Franchises versorgt.

Auf der Homepage von Panini ist neben einem Überblick über alle „Geburtstagsgeschenke“ für die Fans auch eine Liste aller teilnehmenden Händler zu finden.