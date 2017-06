Am Dienstag startet der Splitter-Vorhang mit dem Winterprogramm 2017/2018!

Beim Genre-Spezialisten Splitter ist die Präsentation des neuen Halbjahresprogramms stets ein kleines Ereignis. So hat es sich zur festen Tradition entwickelt, die neuen Titel mithilfe eines Vorhangs zu präsentieren, der täglich einen Programmmonat enthüllt. Am morgigen Dienstag um 14:00 Uhr ist es wieder so weit. In der Ansprache werden 19 Neustarts, 13 Re-Editionen, 81 deutschsprachige Erstveröffentlichungen sowie zwei Eigenproduktionen angekündigt, Potenzial für Sensationen gibt es also reichlich.

