Die Inspiration für die Geschichte dieses Albums kam von der Bugatti-Sammlung der Brüder Schlumpf, die Autor Olivier Marin faszinierte. Das Thema ließ ihn nicht los, bis er die perfekte Idee hatte, um daraus ein spritziges Abenteuer zu machen.

Er erzählt von Betty, die von ihrer Cousine Margot angestiftet wird, ein wenig zu ermitteln. Und zwar in Hinblick auf einen alten, verunfallten Bugatti im Besitz ihres Vaters, der eine ungewöhnliche Kühlerfigur hat: einen Anubis-Kopf. Ihr Vater sucht für einen reichen Sammler nach alten Fahrzeugen, aber Betty will diesen Bugatti behalten und mehr darüber herausfinden. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Vorbesitzer einst beim Ausheben des Grabes von Tutanchamun dabei war – und ein Fluch auf diesem Auto zu liegen scheint.

„Bettys Abenteuer – Der Zauber von Atalante“ ist ein Spin-off von „Margots Reportagen“, das ebenfalls bei Salleck Publications erscheint. Der mit einer durchaus hohen Auflage von 2.500 Exemplaren produzierte Band zielt dabei nicht nur auf Comic-Fans, sondern auch auf Liebhaber schöner Autos ab. Damit hat der Verleger Eckart Schott eine Nische gefunden, die einen ganzen Zweig von Auto-Comics trägt. Viele davon erscheinen bei dem rührigen Verleger aus Wattenheim.

Olivier Marin hat eine recht unaufgeregte, klassisch anmutende Geschichte ersonnen, die zügig erzählt und dabei von einem Mysterium getragen wird, das sich erst am Ende voll und ganz enthüllt – in bester Manier einer typischen Detektiv-Geschichte. Die Zeichnungen von Jérome Phalippou sind schön anzusehen und verbreiten das genau richtige klassische Flair, das hier vonnöten war. Wer sehen will, was es mit Sallecks Auto-Comics auf sich hat, der findet hier den idealen Einstieg, da man eine in sich abgeschlossene Geschichte geboten bekommt.

Olivier Marin, Jérome Phalippou: Bettys Abenteuer – Der Zauber der Atalante. Salleck Publications, Wattenheim 2017. 48 Seiten, € 12,90