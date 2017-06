INHUMANS – Erster Trailer aus Attilan!

Ursprünglich für einen effektvollen Auftritt in Marvels hauseigener TV-Serie „Agents of S.H.I.E.L.D.“ vorgesehen, ist nun schon länger bekannt, dass die „Inhumans“ ihrer eigenen TV-Produktion entgegensehen, die zumindest in den Staaten in ausgewählten IMAX-Kinos ihre würdige Premiere feiern soll. Mit „Game of Thrones“-Star Iwan Rheon wurde bereits eine standesgemäße Besetzung für Bösewicht Maximus gefunden, der über eindrucksvolle Erfahrung mit königlichen Intrigenspielen verfügt. Der nun veröffentlichte erste Trailer zu „Inhumans“ lässt jedenfalls hoffen, dass das Kreativ-Team genau diesen Weg einschlägt, um eine der qualitativ konsistentesten Marvel-Marken zum Leben zu erwecken. Ein offizieller Deutschland-Starttermin für die Serie steht noch aus.