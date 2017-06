PREACHER – Offizieller großer Trailer der 2. Staffel

Wurde ja auch Zeit, nach diversen Teasern ist endlich der große Trailer der 2. Staffel von „Preacher“ da, der Adaption der berühmten Vertigo-Comicserie von Garth Ennis und Steve Dillon. Und wer sich in der ersten Staffel gefragt hat, was das alles eigentlich mit der Comicreihe zu tun hat, dürfte jetzt auf seine Kosten kommen. Denn ganz offensichtlich hat man nun tatsächlich mehr Elemente aus der Vorlage aufgegriffen und in der TV-Serie verarbeitet. Nicht nur der Heilige der Killer taucht auf, auch Starr regt seines garstiges Haupt.

Zur Untermalung setzt man erneut auf einen 80er Popklassiker: „We Got the Beat“ von der vergessenen Girl-Group The Go Go’s. Warum auch immer.

Die 2. Staffel startet am 25. Juni.