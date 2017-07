1885 kehrt ein Mann zurück in seinen Heimatort… aber es ist nicht irgendwer, sondern Angus Whitecross, als der »Reverend« längst eine Westernlegende. Was führt nun diesen berühmt-berüchtigten Kopfgeldjäger wieder in das kleine Kaff in Nevada? Die Antwort ist einfach: Rache… eine alte, offene Rechnung, eine Geschichte, die 1870 ihren Anfang nahm, als die Postkutsche mit der Familie des kleinen Angus mitten in der Wüste Nevadas hinterrücks überfallen wurde. Die Revanche ist so hart und unerbittlich, wie es nur bei tief sitzenden Verletzungen der Fall ist, dabei betont nüchtern erzählt – und voller überraschender Wendungen. Aber wird der »Reverend« der Gerechtigkeit am Ende wirklich genüge tun?

Erschienen bei Splitter.

Lylian, Augustin Lebon: Der Reverend Buch 1 – Die Teufel von Nevada. Splitter, Bielefeld 2017, 56 Seiten. 14,80 Euro