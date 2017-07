Stephen Kings DER DUNKLE TURM – 2. Trailer veröffentlicht

Die Adaption von Stephen Kings Fantasy-Epos „Der Dunkle Turm“ ist längst im Kasten, nun gilt es nur noch den 10.8. abzuwarten, an dem das Ergebnis im Kino zu sehen sein wird. Stephen King himself gab der Franchise-Produktion bereits seinen Segen und zeigte sich über die Arbeit von Regisseur Nikolaj Arcel „sehr glücklich“. Gleichwohl nicht alles dem entspräche, was in seinen Büchern stünde, seien ihr Geist und Ton aber sehr gut eingefangen worden. Ein paar neue Eindrücke liefert der zweite Trailer.

Die gleichnamige Comicserie zum „Dunklen Turm“ präsentiert eine eigenständige, in Zusammenarbeit mit Stephen King entwickelte Erzählung um Revolvermann Roland. Bislang sind ganze 15 Bände erhältlich, Band 16 folgt im September (Panini) bzw. Oktober (Splitter). Die Serie erscheint in zwei Editionsvarianten: als reguläres Softcover bei Panini und als überformatige Hardcover-Ausgabe mit jeweils 40-50-seitigem Redaktionsmaterial bei Splitter.