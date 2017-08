ATTILA GESAMTAUSGABE – Ein früher Funny von Derib

Mit der „Attila Gesamtausgabe“ hat Eckart Schott ein kleines Schätzchen an Land gezogen, das nicht nur für Fans des Schweizer Künstlers Derib interessant ist. Es handelt sich hierbei um eine zwischen 1967 und 1974 veröffentlichte Serie, die es auf vier Alben brachte. Für die Künstler war dies ein Projekt am Scheideweg ihrer Karriere. Während Derib am Anfang stand, gerade aus Peyos Atelier kam und der starke Einfluss der Ecole Marcinelle spürbar ist, war Autor Maurice Rosy, der selbst über einiges Zeichentalent verfügt, auf dem Weg hinaus aus dem Comic-Geschäft.

Beide fanden sich jedoch zusammen, um für das Magazin „Spirou“ eine neue Serie zu entwickeln. Rosy fand Deribs Stil ansprechend und ideal für einen Funny. Da er von dessen Vorliebe für Tiere wusste, schlug er eine Serie über einen sprechenden Hund, der als Schweizer Geheimagent in allerhand haarsträubende Abenteuer verwickelt wird.

Interessant ist, wie Deribs Stil sich verfeinert, wie er die Peyo-Schule langsam hinter sich lässt und seine eigene künstlerische Persönlichkeit entwickelt. Zugleich nimmt die Serie aber einen Verlauf, der ihn immer weniger anspricht, mit dem Höhepunkt des vierten Albums, das gar noch zu einem fremden Planeten führt. Zudem hatte er immer weniger Möglichkeiten, selbst auf die Handlung Einfluss zu nehmen, als Rosy mit Maurice Kornblum einen Ko-Autor fand, der ab der dritten Geschichte aktiv wurde. Der Zeichner entschied sich darum, die Serie hinter sich zu lassen.

Wären Rosy und Derib am Ball geblieben, hätte „Attila“ vielleicht einer der großen Klassiker des „Spirou“-Magazins werden können. So sind die amüsanten Abenteuer des sprechenden Hundes, der später mit Z 14 einen ebenfalls sprechenden Kumpel bekommt, allenfalls eine Fußnote in der Historie des Magazins, aber auch der beiden Schöpfer. Ein fünftes Album wurde nach einem seinerzeit verworfenen Rosy-Szenario Ende der 1980er Jahre verwirklicht, ist aber nicht Teil dieser Ausgabe, die ganz im Zeichen von Rosy und Derib steht.

Derib, Maurice Rosy, Maurice Kornblum: Attila Gesamtausgabe. Salleck Publications, Wattenheim 2017. 242 Seiten, € 29,90