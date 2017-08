DER DUNKLE TURM – Die Comics zu Stephen Kings verfilmtem Meisterwerk

„Der Dunkle Turm“ läuft nun also endlich in den deutschen Kinos. Die Buchreihe ist, wie er selbst sagt, das Magnum Opus des polarisierenden Erfolgsautors Stephen King. Die wilde, multidimensionale Endzeit-Fantasy-Western-Mixtur geizte bereits in der ursprünglichen Romanform nicht mit Handlungssträngen und Details. Für die „Dark Tower“-Comics im Superhelden-Verlag Marvel ließ sich der moderne Meister des Makaberen allerdings auch nicht lumpen. Anstatt den Inhalt der Bücher einfach hübsch aufmalen zu lassen und so noch mal schnell abzukassieren, wurde erheblicher Aufwand betrieben, um der Erzählform Comic gerecht zu werden.

Die Comics zu „Der Dunkle Turm“ erscheinen bei Panini und als Luxusausgabe bei Splitter.