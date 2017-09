Bob Morane ist ein Mann für alle Fälle, angesiedelt irgendwo zwischen Agent und Abenteurer, und immer dann zur Stelle, wenn es richtig spannend wird. In seiner langen Laufbahn hat er schon jeder erdenklichen Gefahr getrotzt. Seine Erlebnisse umfassen die gesamte Spannbreite der Abenteuerliteratur, Krimi, Mystery und SF inklusive. Wenig verwunderlich, denn sie füllen über 250 Romane, mehr als 80 Comic-Alben, eine Fernsehserie schon in den 60er-Jahren und dann noch einmal eine Zeichentrickreihe Ende der 90er.

Es war deshalb an der Zeit für einen umfassenden Neustart: Bob Morane ist wieder topaktuell und ganz in der Gegenwart mit heutigen Konflikten und Problemen angekommen. Was sich nicht verändert hat: Bob Morane, der Mann, der sich jeder Herausforderung stellt.

Erscheint am 18. September 2017 bei Splitter.

Luc Brunschwig, Aurélien Ducoudray, Henri Vernes, Dimitri Armand: Bob Morane Reloaded Bd. 1 – Seltene Erden. Splitter, Bielefeld 2017, 60 Seiten. 15,80 Euro