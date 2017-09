Der Wahlberliner Reinhard Kleist hat vor allem durch seine scharf beobachteten, akribisch recherchierten und meisterlich präsentierten biographischen Graphic Novels von sich Reden gemacht. Nach Johnny Cash und Elvis Presley taucht er nun mit dem bei Carlsen erschienenen „Nick Cave – Mercy On Me“ einen weiteren Rock-Rebellen in sein unverwechselbare Tusche-Gewand und schaffte es damit sogar auf das Cover des deutschen „Rolling Stone“-Magazins.