Veranstaltungstipp: Comic- und Manga-Convention Düsseldorf am 1.10.2017

Am Sonntag, 1. Oktober 2017 ab 11 Uhr findet wieder die Comic- und Mangaconvention in Düsseldorf in der Volkshochschule statt. Diesmal erneut mit einem Zeichner-Workshop für

das junge Publikum und einem COSPLAY-Wettbewerb.

Über 70 Zeichner aus den Bereichen Manga und klassische Comics bieten Live-Zeichnen und signieren ihre Werke.

Als Ehrengäste sind die arrivierte und u.a. von Carlsen verlegte Manga-Autorin Anne Delseit und YouTube-Star CHAN geladen, beide werden vor Ort signieren.

Die Sammler, Freunde und Fans von Mangas und klassischen Comics kommen voll auf ihre Kosten, denn viele Comic-, Manga-, Merchandise und Retro-Spielzeug-Händler bieten ein sehr breites Angebot der Neunten Kunst.

Beginn Convention: 11 Uhr | Ende: 17 Uhr

Eintritt: 5 Euro / Kinder bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener frei

1. Oktober 2017 – Düsseldorf

im Weiterbildungszentrum der VHS

Bertha-von-Suttner-Platz 1, 40227 Düsseldorf