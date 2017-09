Veranstaltungstipp: Comic- und Manga-Convention Oberhausen am 9.9.2017

Die Comic- und Manga-Convention Oberhausen ist eine Messe rund um Comics und Mangas. Von antiquarischen Comic-Heften über Merchandise, Figuren, Spielzeug und Original Art wird hier alles angeboten, was das Herz der Comicsammler höher schlagen lässt, wobei auch der Bereich Manga vertreten sein wird.

Die Comic Convention öffnet um 10 Uhr in den Räumen des Freizeitheims im Revierpark Vonderort in Oberhausen Osterfeld bis 17 Uhr die Tore.

Zahlreiche Comiczeichner, Mangaka, Illustratoren und Grafiker präsentieren zudem ihre Werke, Originale und Comics.

Als besondere Highlights werden die Manga-Künstlerin Inga Semisow, der „Star Wars“-Zeichner Philipp Doerr und der Oberhauser U-Comix-Zeichner Steff Murschetz auf der Con anwesend sein.

Samstag, 9. September 2017

COMIC- und MANGA-CONVENTION

Oberhausen | Revierpark Vonderort (Freizeitheim)

Bottroper Straße 322 | 46117 Oberhausen

Geöffnet von 10-17 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Kinder in Begleitung mit einem Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt.