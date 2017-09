WATCHMEN – HBO bestellt Pilotepisode

Schon seit geraumer Zeit geistert herum, dass eine Neuadaption von „Watchmen“ – diesmal für den US-Kabelsender HBO – in der Mache ist. Jetzt wurde offiziell verkündet, dass HBO eine Pilotepisode und weitere Drehbücher bestellt hat, was schon mal ein großer Schritt in Richtung einer Serien-Order ist, aber noch lange keine Garantie.

Hinter der Neu-Adaption steht Damon Lindelof, der als Produzent und Autor der TV-Serien „Lost“ und „The Leftovers“ bekannt wurde, aber auch an Kinostoffen wie „Cowboys & Alien“, „Prometheus“, „Star Trek: Into Darkness“ und „A World Beyond“ beteiligt war.

Bereits 2009 hatte sich Zack Snyder an einer Adaption der berühmten Maxiserie von Alan Moore und Dave Gibbons versucht und war (immerhin in allen Ehren) gescheitert.

Die 1986/87 erschienene Reihe zählt heute zu den großen Erfolgsgeschichten des Mediums und schafft es regelmäßig auch auf Bestenlisten zu landen, die sich sonst nicht mit Comics abgegeben. Moore und Gibbons erzählen darin von einer Alternativwelt, in der es tatsächlich Menschen gibt, die sich bunte Kostüme anziehen, um gegen Verbrecher zu kämpfen. Aber das Erscheinen eines „echten Übermenschen“ erschüttert diese Welt dann in ihren Grundfesten.

Notorisch bekannt ist „Watchmen“ auch für den Zorn, den Autor Alan Moore auf seine Bestseller-Graphic-Novel bzw. deren Verlag DC Comics hat, von dem er sich massiv betrogen fühlt. Der Ärger ging so weit, dass Moore immer wieder betont, dass er nicht einmal mehr ein Exemplar des Werkes in seinem Haus duldet.

Auf einen Zuschauer wird die HBO-Adaption also definitiv verzichten müssen, sollte sie denn wirklich je kommen.