Flix zeichnet SPIROU

Wie der belgische Verlag Editions Dupuis und der Hamburger Carlsen Verlag soeben im Rahmen der Frankfurter Buchmesse bekanntgaben, wird zum 80-jährigen Jubiläum der ikonischen frankobelgischen Comic-Figur Spirou 2018 eine Geschichte erscheinen, die den berühmtesten Pagen der Welt hinter die Mauer ins geteilte Berlin der Achtziger führt – und die der deutsche Autor und Zeichner Flix inszeniert! Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Künstler ein Abenteuer des 1938 erschaffenen Helden umsetzen darf, den Rob-Vel, Jijé und André Franquin geprägt haben.

Den 1976 in Münster geborenen Flix, der seit Jahren in Berlin lebt, kennt man für stark erzählte, unverkennbar gezeichnete Comics wie „held“, „Faust“, „Schöne Töchter“ oder den wundervollen Zeitungscomicstrip „Glückskind“, dessen erster Sammelband in wenigen Wochen herauskommt. In seiner Serie „Da war mal was…“ für den „Tagesspiegel“ beschäftigte Flix sich zudem bereits einmal mit der Teilung Deutschlands, was sogar zu einer Ausstellung an der Gedenkstätte Berliner Mauer führte.