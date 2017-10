HAPPY! – Erster Trailer der TV-Adaption

Nick Sax ist ein korrupter, drogensüchtiger Ex-Cop, der als Killer arbeitet. Kein angenehmer Zeitgenosse, eigentlich ein Arschloch wie es im Buche steht. Oder im Comic. Und wenn dieser Comic dem crazy Hirn von Grant Morrison (Invisibles, Filth – und viel Batman, aber das vergessen wir lieber) entsprungen ist und von Darick Robertson (Transmetropolitan, The Boys) gezeichnet wurde, ahnt man, was auf einen zukommt. Denn dieser Nick Sax kriegt es plötzlich nach einer Nahtod-Erfahrung mit seinem Gewissen zu tun. In Gestalt eines blauen Einhorns, das nun ständig bei ihm rumlungert. Na ja, oder jedenfalls so ähnlich.

Diese wunderbar schräge Geschichte hat nun der amerikanische SyFy-Sender in eine Serie verwandelt, deren erster Trailer schon echt vielversprechend ist. Und sich recht eng an die Vorlage hält. Christopher Meloni spielt den Cop und Patton Oswalt spricht das animierte Viech, das auf den Namen Happy! hört.

Happy! wurde von Morrison selbst produziert. Hilfreich unterstützt wurde er von Brian Taylor (Crank) und Neal Moritz (Fast and Furious). Eine Leseprobe des Comics, der bei Panini erschienen ist, findet sich hier.