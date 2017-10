Tillie Waldens „On a Sunbeam“ auf Papier

Unsere Begeisterung über Tillie Waldens „Spinning“ ist wahrlich noch nicht verflogen – eher wächst sie täglich –, da rauscht schon die Meldung rein, dass im nächsten Jahr auch ihr 700-seitiger Webcomic „On a Sunbeam“ als Buch erscheint. First Second Books (ein Verlag der Holtzbrinck-Gruppe, zu der in Deutschland u.a. Rowohlt und Fischer gehören) war wohl mit den Verkäufen von „Spinning“ zufrieden genug, um auch dieses Juwel moderner Comickunst ganz traditionell auf Papier zu drucken.

In „Spinning“ erzählte Walden von ihrer Kindheit und Jugend als (mittelprächtige) Eiskunstläuferin und vor allem auch davon, wie sie diese 12-jährige „Phase“ ihres Lebens überwindet und etwas Neues wagt. In „On a Sunbeam“ dagegen lässt die 1996 geborene Autorin und Zeichnerin, die in Texas lebt, ihrer Fantasie freien Lauf. Es ist eine Science-Fiction-Love-Story, die so völlig anders ist, dass man das Gefühl hat, das Genre SF gänzlich neu zu erleben.

Schaut mal rein!