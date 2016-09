Comics in der Presse #2

Der französische Comickünstler Jacques Tardi, nahezu komplett verlegt von der Edition Moderne, feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Die junge Welt und die FAZ gratulieren.

Zuvor jubilierte bereits das deutsche Micky Maus Magazin anlässlich des 65. Erscheinungsjahres. Die Mittelbayerische stimmt mit ein und fragt fünf Redakteure nach ihren Lieblingscomics.

In Stuttgart gibt es nicht nur das Verlagshaus Panini, sondern auch den Independent Verlag Zwerchfell. SWR2 war vor Ort.

Günter Gempp ist Comicsammler und Vereinsmitglied beim Finix Verlag. Mit der Badischen Zeitung spricht er über seine Sammelleidenschaft.

Einer der ältesten Comicshops Deutschlands befindet sich in Bielefeld. Sein Besitzer Klaus Oetzmann sucht nun einen Nachfolger. Lokalzeit OWL hat sein Geschäft besucht.

Am vergangenen Dienstag startete auf Pro Sieben die neue Superhelden-TV-Serie „Legends of Tomorrow„. SZ und Neues Deutschland waren not amused.

Das Lustige Taschenbuch erscheint nun auch in Mundart-Variationen. Im neuen Band wird Münchnerisch gesprochen und das Oktoberfest besucht. Die Welt vermisst den Alkohol.

„Matt Groening. Der Gott der Simpsons“ heißt Jeff Lenburgs frisch beim Tropen Verlag erschienene Biografie über den Simpsons- und Futurama-Schöpfer. Bayern2 Kultur hat sie gelesen.

Dem Deutschlandfunk verrät das Humor-Genie Fil seinen persönlichen Comicklassiker: Moebius‘ „Die luftdichte Garage“. Kann man verstehen.

Ein großes Erbe: Als neue deutsche Synchrostimme von Homer Simpson tritt Christoph Jablonka die Nachfolge des 86-jährig verstorbenen Schauspielers Norbert Gastell an. Jablonka kommt Gastell beeindruckend nahe, die über die Jahre arg verwässerte Homer-Figur rettet er indes leider nicht, urteilt Spiegel Online.

Der erste „Malcolm Max„-Zyklus wurde im Juni beendet und von Splitter zudem mit einer Jubiläumsausgabe bedacht. Der Tagesspiegel ist voll des Lobes für die Genre-Eigenproduktion.

Barbara Yelin wurde auf dem Comic-Salon Erlangen als „beste deutschsprachige Comickünstlerin“ mit dem Max und Moritz-Preis ausgezeichnet. Auf Deutschlandfunk spricht sie über ihren Werdegang. Die Jüdische Allgemeine bespricht Yelins druckfrisches Werk „Vor allem eins: Dir selbst sei treu. Die Schauspielerin Channa Maron„.

Der Otaku Store in Göppingen feiert fünfjähriges Bestehen. Die Stuttgarter Zeitung hat sich mit der Gründerin Kay Stöcker unterhalten.

Das Cartoonmuseum in Basel zeigt noch bis zum 13. November die Ausstellung „Drawn Together“ des Ehepaars Crumb. Die junge Welt wähnt sich in einem Woody-Allen-Film.

Literaturkritik.de rezensiert die „Sartre„-Comicbiografie und fragt sich, ob Existenzialismus als Comic funktioniert.