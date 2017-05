EISNER AWARD 2017: Nominiert sind…

Die Nominierungen für den Eisner Award 2017 wurden bekanntgegeben, der neben dem Harvey Award wohl wichtigsten US-amerikanischen Comic-Auszeichnung, gern auch „Comic-Oscar“ genannt.

Die Sieger werden wie immer im Laufe des San Diego Comic Cons geehrt.

Und hier die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien. Wie immer sind einige der Kandidaten auch auf Deutsch erschienen, das haben wir in Klammern vermerkt.

Beste Kurzgeschichte:

• “The Comics Wedding of the Century,” von Simon Hanselmann, in We Told You So: Comics as Art (Fantagraphics)

• “The Dark Nothing,” von Jordan Crane, in Uptight #5 (Fantagraphics)

• “Good Boy,” von Tom King und David Finch, in Batman Annual #1 (DC)

• “Monday,” von W. Maxwell Prince und John Amor, in One Week in the Library (Image)

• “Mostly Saturn,” von Michael DeForge, in Island Magazine #8 (Image)

• “Shrine of the Monkey God!” von Kim Deitch, in Kramers Ergot 9 (Fantagraphics)

Bestes Einzelheft/One-Shot:

• Babybel Wax Bodysuit, von Eric Kostiuk Williams (Retrofit/Big Planet)

• Beasts of Burden: What the Cat Dragged In, von Evan Dorkin, Sarah Dyer und Jill Thompson (Dark Horse)

• Blammo #9, von Noah Van Sciver (Kilgore Books)

• Criminal 10th Anniversary Special, von Ed Brubaker und Sean Phillips (Image)

• Sir Alfred #3, von Tim Hensley (Pigeon Press)

• Your Black Friend, von Ben Passmore (Silver Sprocket)

Beste fortlaufende Serie:

• Astro City, von Kurt Busiek und Brent Anderson (Vertigo/DC)

• Kill or Be Killed, von Ed Brubaker und Sean Phillips (Image)

• The Mighty Thor, von Jason Aaron und Russell Dauterman (Marvel) (dt. Panini)

• Paper Girls, von Brian K. Vaughan und Cliff Chiang (Image) (dt. Cross Cult)

• Saga, von Brian K. Vaughan und Fiona Staples (Image) (dt. Cross Cult)

Beste Miniserie:

• Archangel, von William Gibson, Michael St. John Smith, Butch Guice und Tom Palmer (IDW) (demnächst bei Cross Cult)

• Briggs Land, von Brian Wood und Mack Chater (Dark Horse)

• Han Solo, von Marjorie Liu und Mark Brooks (Marvel) (dt. Panini)

• Kim and Kim, von Magdalene Visaggio und Eva Cabrera (Black Mask)

• The Vision, von Tom King und Gabriel Walta (Marvel) (dt. Panini)

Beste neue Serie:

• Black Hammer, von Jeff Lemire und Dean Ormston (Dark Horse)

• Clean Room, von Gail Simone und Jon Davis-Hunt (Vertigo/DC)

• Deathstroke: Rebirth, von Christopher Priest, Carlo Pagulayan u.a. (DC) (dt. Panini)

• Faith, von Jody Houser, Pere Pérez und Marguerite Sauvage (Valiant)

• Mockingbird, von Chelsea Cain und Kate Niemczyk (Marvel)

Bester Autor:

• Ed Brubaker, Criminal 10th Anniversary Special, Kill or Be Killed, Velvet (Image)

• Kurt Busiek, Astro City (Vertigo/DC)

• Chelsea Cain, Mockingbird (Marvel)

• Max Landis, Green Valley (Image/Skybound), Superman: American Alien (DC) (letzteres dt. bei Panini)

• Jeff Lemire, Black Hammer (Dark Horse); Descender, Plutona (Image); Bloodshot Reborn (Valiant) (Descender dt. bei Splitter)

• Brian K. Vaughan, Paper Girls, Saga (Image) (beide dt. bei Cross Cult)

Bester Autor/Zeichner:

• Jessica Abel, Trish Trash: Roller Girl of Mars (Papercutz/Super Genius)

• Box Brown, Tetris: The Games People Play (First Second)

• Tom Gauld, Mooncop (Drawn & Quarterly)

• Tom Hart, Rosalie Lightning: A Graphic Memoir (St. Martin’s)

• Sonny Liew, The Art of Charlie Chan Hock Chye (Pantheon)

Bester Zeichner/Tuscher bzw. bestes Zeichner/Tuscher-Team:

• Mark Brooks, Han Solo (Marvel) (dt. Panini)

• Dan Mora, Klaus (BOOM!) (dt. demnächst bei Panini)

• Greg Ruth, Indeh (Grand Central Publishing)

• Francois Schuiten, The Theory of the Grain of Sand (IDW) (dt. „Die Sandkorntheorie“, Schreiber & Leser)

• Fiona Staples, Saga (Image) (dt. Cross Cult)

• Brian Stelfreeze, Black Panther (Marvel) (dt. Panini)

Bester Maler/Multimedia Künstler:

• Federico Bertolucci, Love: The Lion (Magnetic) (dt. Popcom)

• Brecht Evens, Panther (Drawn & Quarterly)

• Manuele Fior, 5,000 km per Second (Fantagraphics) (dt. Avant)

• Dave McKean, Black Dog (Dark Horse)

• Sana Takeda, Monstress (Image) (dt. Cross Cult)

• Jill Thompson, Wonder Woman: The True Amazon (DC); Beasts of Burden: What the Cat Dragged In (Dark Horse)

Beste Publikation für Leseanfänger (bis 8):

• Ape and Armadillo Take Over the World, von James Sturm (Toon)

• Burt’s Way Home, von John Martz (Koyama)

• The Creeps, Buch 2: The Trolls Will Feast! von Chris Schweizer (Abrams)

• I’m Grumpy (My First Comics), von Jennifer L. Holm und Matthew Holm (Random House Books for Young Readers)

• Narwhal: Unicorn of the Sea, von Ben Clanton (Tundra)

Beste Publikation für Kinder (zwischen 9-12):

• The Drawing Lesson, von Mark Crilley (Watson-Guptill)

• Ghosts, von Raina Telgemeier (Scholastic)

• Hilda and the Stone Forest, von Luke Pearson (Flying Eye Books) (dt. demnächst bei Reprodukt)

• Rikki, adaptiert von Norm Harper und Matthew Foltz-Gray (Karate Petshop)

• Science Comics: Dinosaurs, von MK Reed und Joe Flood (First Second)

Beste Publikation für Teensager (zwischen 13-17):

• Bad Machinery, Band 5: The Case of the Fire Inside, von John Allison (Oni)

• Batgirl, von Hope Larson und Rafael Albuquerque (DC) (dt. demnächst bei Panini)

• Jughead, von Chip Zdarsky, Ryan North, Erica Henderson, und Derek Charm (Archie)

• Monstress, by Marjorie Liu and Sana Takeda (Image) (dt. Cross Cult)

• Trish Trash: Roller Girl of Mars, von Jessica Abel (Papercutz/Super Genius)

• The Unbeatable Squirrel Girl, von Ryan North und Erica Henderson (Marvel)

Bestes auf wahren Ereignissen beruhendes Werk:

• Dark Night: A True Batman Story, von Paul Dini und Eduardo Risso (Vertigo/DC) (dt. Panini)

• Glenn Gould: A Life Off Tempo, by Sandrine Revel (NBM)

• March (Book Three), von John Lewis, Andrew Aydin und Nate Powell (Top Shelf)

• Rosalie Lightning: A Graphic Memoir, von Tom Hart (St. Martin’s)

• Tetris: The Games People Play, von Box Brown (First Second)

Beste Graphic Novel – Neu:

• The Art of Charlie Chan Hock Chye, von Sonny Liew (Pantheon)

• Black Dog: The Dreams of Paul Nash, von Dave McKean (Dark Horse)

• Exits, von Daryl Seitchik (Koyama)

• Mooncop, von Tom Gauld (Drawn & Quarterly)

• Patience, von Daniel Clowes (Fantagraphics) (dt. Reprodukt)

• Wonder Woman: The True Amazon von Jill Thompson (DC Comics)

Beste Graphic Novel – Reprint:

• Demon, von Jason Shiga (First Second)

• Incomplete Works, von Dylan Horrocks (Alternative)

• Last Look, von Charles Burns (Pantheon)

• Meat Cake Bible, von Dame Darcy (Fantagraphics)

• Megg and Mog in Amsterdam and Other Stories, von Simon Hanselmann (Fantagraphics)

• She’s Not into Poetry, von Tom Hart (Alternative)

Beste U.S. Edition von internationalem Material:

• Equinoxes, von Cyril Pedrosa (NBM) (dt. „Jäger und Sammler“, Reprodukt)

• Irmina, von Barbara Yelin (SelfMadeHero) (dt. Reprodukt)

• Love: The Lion, von Frédéric Brémaud und Federico Bertolucci (Magnetic) (dt. Popcom)

• Moebius Library: The World of Edena, von Jean “Moebius” Giraud (Dark Horse) (dt. „Sternenwanderer“, Schreiber & Leser)

• Wrinkles, von Paco Roca (Fantagraphics) (dt. „Kopf in den Wolken“, Reprodukt)

Beste U.S. Edition von internationalem Material—Asien:

• The Art of Charlie Chan Hock Chye, von Sonny Liew (Pantheon)

• Goodnight Punpun, Bde. 1–4, von Inio Asano (VIZ Media) (dt. Tokyopop)

• Orange: The Complete Collection, Bde. 1–2, von Ichigo Takano (Seven Seas) (dt. Carlsen)

• The Osamu Tezuka Story: A Life in Manga and Anime, von Toshio Ban und Tezuka Productions (Stone Bridge Press)

• Princess Jellyfish, Bde. 1–3 von Akiko Higashimura (Kodansha)

• Wandering Island, Bd. 1, von Kenji Tsuruta (Dark Horse)

Bester Webcomic:

• Bird Boy,von Anne Szabla, bird-boy.com (dt. Popcom)

• Deja Brew,von Taneka Stotts und Sara DuVall (Stela.com)

• Jaeger, von Ibrahim Moustafa (Stela.com)

• The Middle Age, von Steve Conley, steveconley.com/the-middle-age

• On Beauty, von Christina Tran, sodelightful.com/comics/beauty/

Bester Digital Comic:

• Bandette, von Paul Tobin und Colleen Coover (Monkeybrain/comiXology)

• Edison Rex, von Chris Roberson und Dennis Culver (Monkeybrain/comiXology)

• Helm, von Jehanzeb Hasan and Mauricio Caballero, crookshaw.com/helm/

• On a Sunbeam, von Tillie Walden, onasunbeam.com

• Universe!, von Albert Monteys (Panel Syndicate)

Die vollständige Liste mit allen Nominierungen findet sich hier.