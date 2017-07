Die EISNER Awards 2017

In der vergangenen Nacht wurden im Verlauf des San Diego Comic Cons die Eisner Awards verliehen, die neben dem Harvey Award wohl wichtigste US-amerikanische Comic-Auszeichnung, gern auch „Comic-Oscar“ genannt.

Und hier die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Beste Kurzgeschichte: „Good Boy“ von Tom King und David Finch, in Batman Annual #1 (DC)

Bestes Einzelheft/One-Shot: Beasts of Burden: What the Cat Dragged In, von Evan Dorkin, Sarah Dyer und Jill Thompson (Dark Horse)

Beste laufende Serie: Saga, von Brian K. Vaughan und Fiona Staples (Image)

Best Miniserie: The Vision, von Tom King und Gabriel Walta (Marvel)

Beste neue Serie: Black Hammer, von Jeff Lemire und Dean Ormston (Dark Horse)

Bester Comic für Leseanfänger (bis 8): Narwhal: Unicorn of the Sea, von Ben Clanton (Tundra)

Bester Comic für Kinder (von 9-12): Ghosts, von Raina Telgemeier (Scholastic)

Bester Comic für Teens (von 13-17): The Unbeatable Squirrel Girl, von Ryan North und Erica Henderson (Marvel)

Bester Humorcomic: Jughead, von Chip Zdarsky, Ryan North, Erica Henderson und Derek Charm (Archie)

Beste Anthologie: Love is Love, hrsg. von Marc Andreyko (IDW/DC)

Bestes auf Tatsachen beruhendes Werks: March (Book Three), von John Lewis, Andrew Aydin und Nate Powell (Top Shelf)

Bestes Album—Neu: Wonder Woman: The True Amazon von Jill Thompson (DC Comics)

Best Album—Nachdruck: Demon, von Jason Shiga (First Second)

Beste U.S. Ausgabe von internationalem Material: Moebius Library: The World of Edena, von Jean „Moebius“ Giraud et al. (Dark Horse)

Beste U.S. Ausgabe von internationalem Material—Asien: The Art of Charlie Chan Hock Chye, von Sonny Liew (Pantheon)

Bester Klassikernachdruck—Strips (mindestens 20 Jahre alt): Chester Gould’s Dick Tracy, Colorful Cases of the 1930s, hrsg. von Peter Maresca (Sunday Press)

Bester Klassikernachdruck—Comics (mindestens 20 Jahre alt): The Complete Wimmen’s Comix, hrsg. von Trina Robbins (Fantagraphics)

Bester Autor: Brian K. Vaughan, Paper Girls, Saga, We Stand On Guard (Image)

Best Autor/Zeichner: Sonny Liew, The Art of Charlie Chan Hock Chye (Pantheon)

Bester Zeichner: Fiona Staples, Saga (Image)

Bester Maler/Multimedia-Künstler: Jill Thompson, Wonder Woman: The True Amazon (DC); Beasts of Burden: What the Cat Dragged In (Dark Horse)

Bester Cover-Künstler: Fiona Staples, Saga (Image)

Beste Farben: Matt Wilson, Cry Havoc, Paper Girls, The Wicked + The Divine (Image); Black Widow, The Mighty Thor, Star-Lord (Marvel)

Bester Webcomic: Bird Boy, von Anne Szabla, bird-boy.com

Bester Digital Comic: Bandette, von Paul Tobin und Colleen Coover; Monkeybrain/comiXology