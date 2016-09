Ausstellung: Die besten deutschen Comics!

Die Augen aller Comic-Fans sind dieser Tage auf das beschauliche niedersächsische Wiedensahl, seines Zeichens Geburts- und Wohnort von Comic-Urvater Wilhelm Busch, gerichtet. Denn dort gastiert seit dem 4. September 2016 eine Ausstellung unter dem Namen „Die besten deutschen Comics“, auf welcher die deutschsprachigen Max-und-Moritz-Preisträger dieses Jahres, Barbara Yelin (Beste deutschsprachige Comic-Künstlerin), Birgit Weyhe (Bester deutschsprachiger Comic), Patrick Wirbeleit & Uwe Heidschötter (Bester Comic für Kinder), Katharina Greve (Bester deutschsprachiger Comic-Strip), Mikiko Ponczeck (Publikumspreis), Wunderfitz (Bester deutschsprachiger Comic-Strip) sowie der Avant-Verlag vertreten sind. Die Ausstellung präsentiert verschiedenste beispielhafte Auszüge und Originale aus den preisgekrönten und völlig unterschiedlichen Werken sowie Skizzen aus deren Entstehungszeit und Auszüge aus anderen Arbeiten der KünstlerInnen. Die Geschichte des renommierten avant-Verlages wiederum präsentiert Johann Ulrich, der auf der diesjährigen Gala des Max-und-Moritz-Preises mit dem Spezialpreis der Jury für die Pflege des kulturellen Erbes ausgezeichnet. Die Eröffnung der Ausstellung hat auch mediales Interesse erregt – der NDR hat noch am Eröffnungsabend einen Beitrag mit ersten Eindrücken ausgestrahlt.

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich noch bis zum 31. März 2017 im Comic-Markt Wiedensahl in der Hauptstraße 83 selbst ein Bild der Exponate machen – der Eintritt in die Ausstellung ist kostenlos. Die genauen Öffnungszeiten sind hier nachzulesen. Im nächsten Jahr wandert die Ausstellung noch ins Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale und ins Cöln Comic Haus.