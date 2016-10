Wonder Woman wird UN-Botschafterin für Frauen und Mädchen!

Das nennt man wohl geglücktes Marketing: Am 21. Oktober 2016 soll Superheldin Wonder Woman zur UN-Botschafterin für Frauen und Mädchen ernannt werden, passend zu ihrem 75. Geburtstag, der fortan als Wonder Woman Day firmieren wird. Ganz offiziell während einer Zeremonie, in Gegenwart von Generalsekretär Ban Ki-moon und weiteren Gästen wird dieser Coup über die Bühne gehen. Anscheinend soll nunmehr eine Comicfigur das ramponierte Image der Vereinten Nationen aufbessern. Die Meldung sorgte in den US-amerikanischen Medien für gewaltigen Wirbel, ob New York Times oder Washington Post, Geek-Portale oder Comic-Magazine, Content und Aufmerksamkeit wachsen und gedeihen. Auch in der hiesigen Presse (s. Presseschau) findet die Adelung der DC-Figur großen Widerhall. Den Menschen in Syrien dürfte Wonder Womans politische Karriere wenig nutzen. Dem 2017 startenden Kinofilm indes wird’s gewiss nicht schaden.

Abb. TM & © DC Comics.