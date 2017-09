WATCHMEN reloaded? Jeff Lemires Superhelden-Hommage BLACK HAMMER erscheint bei Splitter!

„Black Hammer“, der neustes Wurf des Erzählwunderkinds Jeff Lemire (Descender, Sweet Tooth, Essex County, Der Unterwasser-Schweißer), sorgt zurzeit in den USA für Furore. Kritiker und Fans sind hellauf begeistert, bei den diesjährigen Eisner Awards wurde der Creator-Owned-Comic bereits als „beste neue Serie“ ausgezeichnet. Viele Kritiker vergleichen die von Lemire geschriebene und von Comickünstler Dean Ormston gezeichnete Superhelden-Hommage mit Alan Moores Monolithen „Watchmen“. Kein Wunder, beide Werke beschwören eine unschuldige Epoche, vergangene Zeiten, in denen der Superheldenberuf noch mit Ethos und Anerkennung verbunden war, und kontrastieren diesen Glanz des Vergangenen mit Erzählelementen aus dem postmodernen Baukasten. Ist Moores Impetus hauptsächlich dekonstruktivistisch, dominiert bei Lemire hingegen die melancholische Erinnerung an das goldene und silberne Zeitalter der Superheldencomics – eine schönere Verbeugung vor der Hochzeit des Genres hat man gewiss noch nicht gesehen, so wird es „Black Hammer“ auch von prominenten Kollegen wie Scott Snyder (American Vampire, Wytches) und Mark Millar (Kick-Ass) attestiert. Die Entstehungsgeschichte der Serie ist nicht minder fantastisch: Zeichner Dean Ormston erlitt nach der Fertigstellung des ersten Heftes einen Schlaganfall, die Lähmung betraf auch seine Zeichenhand, erst nach umfangreichen Rehamaßnahmen konnte Ormston seine Arbeit fortsetzen. Um mit den Worten von Comic.de-Autor Christian Endres zu sprechen: „In jederlei Hinsicht eine echte Superhelden-Story…“

Im Mai 2018 kann man sich von den Qualitäten der auf insgesamt 20 Hefte angelegten Serie auch in Deutschland überzeugen. Dann erscheint beim Splitter Verlag der erste, sechs Hefte umfassende Sammelband – wie gewohnt im edlen Hardcover-Format und mit Bonusmaterial angereichert. Die weiteren Bände folgen im dreimonatlichen Rhythmus. Im Oktober 2018 startet mit „Sherlock Frankenstein & die Legion des Teufels“ außerdem ein Spin-off zur Hauptserie.