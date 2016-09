Comics in der Presse #1

Die Kunsthalle Schirn in Frankfurt präsentiert derzeit in der Ausstellung „Pioniere des Comic“ wegweisende amerikanische Klassiker des Zeitungscomic. Die Stuttgarter Zeitung war vor Ort. Der Ausstellungskatalog ist übrigens ein Meisterstück der Sekundärliteratur.

Kürzlich ist der Abrafaxe-Schöpfer Lothar Dräger im Alter von 89 Jahren gestorben. Tagesspiegel, Rundfunk-Berlin-Brandenburg, B.Z., Berliner Kurier, Berliner Zeitung, Mdr.de, das Online-Magazin Comicoskop und n-tv.de erinnern an die Legende.

David Prudhommes und Pascal Rabatés Graphic Novel „Rein in die Fluten!“ entzückt derzeit die Presse. Auch die Neue Westfälische und die Augsburger Allgemeine schließen sich an.

Eine neue Ausgabe des Fachmagazins Comixene ist erschienen. Hier geht es zu den Bestellmöglichkeiten, hier findet sich eine Leseprobe.

Bei Knesebeck erschien jüngst die Comicbiografie „Muhammad Ali„, die den Schwerpunkt auf dessen politisches Engagement setzt. Deutschlandradio Kultur stellt das Werk vor. Der Donaukurier durchforstet die Verlagsprogramme nach weiteren Comicbiografien.

Vor 18 Jahren eröffnete Salvatore Wagner in Halle den Comicladen Salvis Comic Shop. Die Mitteldeutsche Zeitung porträtiert den Überzeugungstäter.

Die Comickünstlerin Deena Mohamed hat mit ihrem Webcomic „Qahera“ eine verschleierte Superheldin entwickelt. Die Süddeutsche Zeitung fragt sich: Darf sie das überhaupt?

Die Galerie Huberty & Breyne in Brüssel verkauft auch Comic-Originale. Andreas Platthaus hat sie für die FAZ besucht.

Der Erfolg der TV-Serie „Gotham Central“ hat auch die Comicvorlage nach Deutschland gehievt, von der mittlerweile der vierte Band veröffentlicht wurde. Die Stuttgarter Zeitung hat ihn gelesen.

Von dem Duo Hauck & Bauer, bekannt aus TITANIC, ist gerade der Band „Ich kann einfach nicht Wein sagen“ erschienen. Der Deutschlandfunk porträtiert die beiden, der Beitrag ist in der Mediathek abrufbar.

Das SchirnMag hat ein ausführliches Interview mit Bernd Doelle-Weinkauf geführt, Professor am Institut für Jugendbuchforschung, Mitbegründer der Gesellschaft für Comicforschung und nomineller Comic-Wissenschaftler. Im Gespräch rekapituliert er die wechselhafte Geschichte der Comics in Deutschland.

Donald Duck ist 80 geworden! Arte feiert die notorische Pecheente mit dem 40-minütigen Porträt „Das Donald Duck Prinzip“. Der Beitrag findet sich auch in der Mediathek.

Und ein weiteres Jubiläum: Das deutsche Micky Maus Magazin feiert das 65. Erscheinungsjahr. Der Tagesspiegel gratuliert.

Via Splitter wurde die Comicadaption von Saphia Addezines kontrovers diskutiertem Romandebüt „Zorngebete“ ins Deutsche übersetzt. Funkhaus Europa stellt die Graphic Novel in einem Radiobeitrag vor.

Der Comicbuchpreis 2017 der Berthold Leibinger Stiftung, dotiert mit 15.000 Euro und somit der höchste in Deutschland, geht an die Berliner Comickünstlerin Tina Brenneisen für ihren Comic „Das Licht, das Schatten leert“, wie der Tagesspiegel meldet.