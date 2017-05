Frankreich ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2017 und Frankreich ohne Comics, das ist kaum vorstellbar. „Frankfurt auf Französisch“ dient der Vorbereitung dieser Veranstaltung und bietet auch einen Schwerpunkt an, der sich vor allem um die „Sprechblasenliteratur“ kümmert. Und im Rahmen dieses Schwerpunkts findet auch das „Projekt Ping Pong“ statt, in dem deutsche, französische, belgische und schweizerische Comics-Künstler und Autoren französischsprachige literarische Werke auf ganz eigene Weise vorstellen. Der erste Beitrag von Mawil (in dem es allerdings um die Entstehungsgeschichte von Ping-Pong und dessen Logoist geht) ist gerade Online gestellt worden und demnächst folgen Comics u.a. von Catherine Meurisse, Pénélope Bagieu, Boulet, Guy Delisle und vielen anderen.