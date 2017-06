Ausstellung „Comics! Mangas! Graphic Novels!“ in der Bundeskunsthalle Bonn

Bis zum 10. September huldigt die Bundeskunsthalle Bonn der Neunten Kunst mit einer der hierzulande bis dato umfangreichsten Ausstellungen zur Geschichte des Mediums. Rund 300 Exponate werden unter dem Titel „Comics! Mangas! Graphic Novels!“ präsentiert. Sie enthalten das Werk von 270 KünstlerInnen aus Europa, USA und Japan. In sechs Kapiteln wird der Entwicklung des Comics nachgespürt, ausgehend von der frühen Blütephase der US-amerikanischen Zeitungscomics über die comic books, die den Superhelden bis heute eine Heimat bieten, und die wilden Underground Comix Crumbscher Provenienz, bis zur vor allem gegenwärtigen Erscheinung des Comics als stilistisch wagemutige und sich von Formatvorgaben emanzipierende Graphic Novel.

Weitere Sektionen erfassen nicht minder umfangreich die Geschichte des japanischen und europäischen Comics. Der Blick auf Europa fokussiert vornehmlich die frankobelgischen Bandes Dessinées, streift mit Werken von u.a. Matthias Schultheiß, Thomas Ott, Isabel Kreitz, Ralf König, Reinhard Kleist, Flix oder Mawil aber auch KünstlerInnen des deutschsprachigen Raums. Neben vielen Zeitungsseiten und Originalzeichnungen – besonders die Exponate japanischer Künstler wie Osamu Tezuka (Astro Boy, Buddha) und Keiji Nakazawa (Barfuß durch Hiroshima) kommen einer kleinen Sensation gleich, werden in Japan doch nur in seltenen Fällen die Originalzeichnungen von den Verlagen archiviert – beeindrucken auch multimediale Präsentationsformen: Mithilfe von Virtual-Reality-Brillen können sich die BesucherInnen bspw. in die frühen Comicwelten von „Hogan’s Alley“ und „Yellow Kid“entführen lassen.

Als Kuratoren zeichnen mit Andreas C. Knigge und Alexander Braun zwei ausgewiesene Comicexperten verantwortlich. Letzterer hatte erst im vergangenen Jahr in der Frankfurter Schirn mit der Ausstellung „Pioniere des Comics. Eine andere Avantgarde“ eine prächtige Leistungsschau des Mediums zusammengestellt. Beide haben gemeinsam mit Jacqueline Berndt außerdem den aus sechs Einzelheften bestehenden Katalog verfasst, die man entweder einzeln zu je 8 Euro oder komplett im Schuber zu 32 Euro erwerben kann.

Großes Bild: „Little Nemo in Slumberland“ von Winsor McCay.